La batteuse Anne Paceo sera en concert le 26 août dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers à Coutances.

Leader et compositrice fertile Anne Paceo a su inventer un style singulier et identifiable dès les premières mesures. En témoignent ses 3 Victoires de la musique, «Artiste jazz de l’année» en 2019, «Artiste jazz de l’année » en 2016, « révélation jazz » en 2011, et sa discographie prolixe, qui l’ont emmenée jouer dans 45 pays sur les 5 continents.

D’abord repérée comme accompagnatrice, elle joue professionnellement depuis ses 19 ans auprès des plus grands noms de la scène musicale française et internationale.

Anne Paceo prépare actuellement l’enregistrement de son 7e album intitulé «S.H.A.M.A.N.E.S » qui paraîtra sur son tout nouveau label.

