Franck Chevalier, altiste au sein du Quatuor Diotima est l'invité de Musique Matin

L'intégrale des quatuors de Béla Bartók par le Quatuor Diotima fut déjà donné en un seul concert en 2017 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, aujourd'hui Franck Chevalier (alto), YunPeng Zhao et Constance Ronzatti (violons) et Pierre Morlet (violoncelle) enregistrent les six quatuors de Béla Bartók.

Sortie CD : Quatuor Diotima : intégrale de Béla Bartók

18 janvier 2019 chez Naïve

, © Naïve

Concert : 20 janvier à 16h en l'Auditorium de Radio France

Après le 7 octobre et en attendant le 19 mai, voici la suite de l’aventure des Diotima au pays des quatuors de Bartók. Avec toujours la complicité active de Schubert.

Programme

Béla Bartók

Quatuor à cordes n°3

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°14 en ré min D810

Béla Bartók

Quatuor à cordes n°5

Plus d'informations sur le site de la Maison de la Radio

Prochains concerts

16 février dans le cadre du Festival Présences

2 créations, l’une mondiale (Marc Monnet, pour quatuor et soprano) et l'une française (Sivan Eldar, pour quatuor)

Wolfgang Rihm

Quatuor pour accordéon et cordes "Fetzen"

19 mai dans le cadre de leur résidence à Radio France

Troisième et dernier volet de l’intégrale des quatuors de Bartók par le Quatuor Diotima. Six pages parmi les plus denses du XXe siècle, auquel répond ici l’ultime et poignant quatuor de Schubert.

Béla Bartók

Quatuor à cordes n°4

Quatuor à cordes n°6

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°15 op. posthume 161 D 887 en Sol majeur

Programmation musicale

Bela BARTOK

Quatuor à cordes n°4 BB 95 : 4. Allegretto pizzicato

Quatuor Diotima

NAIVE 2018

Franz SCHUBERT

Quintette à cordes en ut majeur D 956 2 violoncelles

Quatuor Diotima, Anne Gastinel

NAIVE RECORDS

Bela BARTOK

Quatuor à cordes n°5 BB 110 : 5. Finale

Quatuor Diotima

NAIVE