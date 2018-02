Benjamin Perrot et Florence Bolton prennent la route avec l'Opéra Bus /// Le chorégraphe Clément Dazin

08h05-08h30 : LA RÊVEUSE, BENJAMIN PERROT ET FLORENCE BOLTON

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, en 2004, La Rêveuse est un ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les patrimoines artistiques des XVIIème et XVIIIème siècles, périodes foisonnantes d'expériences et d'inventions artistiques de toutes sortes. Depuis sa création, La Rêveuse a le souci de s'adresser à tous les publics de manière adaptée.

Le projet est simple : un bus aménagé en salle de concert - décoré sur le modèle de l’Opéra de Paris ! L'Opéra Bus est unique en France. Il permet de faire sortir la musique classique des salles de spectacles et de la faire découvrir à un large public en s'arrêtant dans les écoles, les hôpitaux et dans les villages.

En octobre 2016, Florence Bolton et Benjamin Perrot ont expérimenté l'Opéra-Bus lors d'une tournée de cinq jours organisée par le Festival de Lanvellec (Côtes d'Armor). Une nouvelle tournée rurale Opera-Bus de 4 semaines est prévue pour novembre 2018 en Région Centre-Val de Loire, et notamment dans de petites communes du département du Loiret.

La Rêveuse cherche des partenaires et mécènes pour aider à financer cette tournée et proposer aux communes et programmateurs des prix plus accessibles à leurs budgets. La Rêveuse vient donc de lancer une campagne d'appel au don sur Ulule du 5 février au 30 mars 2018, dans le cadre des dispositifs Make in Loire Valley, afin de participer au financement de sa tournée Opéra-Bus 2018.

Financement Opéra Bus / La Rêveuse Tournée rurale et solidaire en Région Centre

La Rêveuse vient de recevoir le label "Année européenne du patrimoine culturel 2018" par le Ministère de la Culture.

, © mirare

Le nouveau CD de La Rêveuse, Marin Marais : Pièces de viole, Choix France Musique, est sorti le 12 janvier chez Mirare.

Florence Bolton, viole de gambe | Benjamin Perrot, théorbe | Carsten Lohff, clavecin | Robin Pharo, viole de gambe.

On se disait que, tôt ou tard, l’ensemble La Rêveuse rendrait hommage à l’auteur de la pièce qui lui donne son nom ! (La Rêveuse a adopté le nom de l’ultime pièce de cet album)

Biographie Ensemble La Rêveuse

08h30-08h55 : CLÉMENT DAZIN - CIE LA MAIN DE L’HOMME

Clément Dazin nous conduit à interroger notre rapport au quotidien et en particulier au travail. Dans "Humanoptère", pièce de jonglage chorégraphique pour 7 artistes, Clément Dazin propose une vision allégorique de la notion de travail dans notre société au travers des corps et du jonglage. Il tente de mettre en évidence l’absurdité qui enveloppe notre quotidien pour la sublimer et faire ressortir l’essence même du travail. Sur la scène, quatorze mains seront en action perpétuelle pour imager la société au travail. Un éloge de la lenteur en réponse à l’urgence de ralentir, afficher notre foi dans la répétition du mouvement et la férocité du travail.

HUMANOPTÈRE

CLÉMENT DAZIN • CIE LA MAIN DE L’HOMME

Jusqu'au 17 FÉVRIER 2018 au Théâtre Le Monfort, dans le cadre de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville.

Avec et par Jonathan Bou, Martin Cerf, Clément Dazin, Bogdan Illouz, Minh Tam Kaplan, Martin Schwietzke et Thomas Hoeltzel en alternance avec Miguel Gigosos Ronda.

Dates de tournée Humanoptère

27 et 28 février 2018 – Festival Mimos, Périgueux

2 Mars 2018 – Centre culturel des Carmes, Langon

9 Mars 2018 – L’Orange bleue, espace culturel, Eaubonne

20 mars 2018 – Spring, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, Cherbourg

27 mars 2018 – Théâtre Jacques-Carat, Cachan

29 Mars 2018 – Théâtre Victor-Hugo, Bagneux

7 avril 2018 – Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France

Clément Dazin est également invité à réaliser deux impromptus de jonglage chorégraphique aux Ateliers des Capucins, scène nationale de Brest (dans le cadre de Dansfabrik, festival de Brest) le 14 mars 2018.

Site web de Clément Dazin

Programmation musicale : La Rêveuse

♫ Marin MARAIS

La Paraza

Ensemble La Rêveuse

MIRARE

*♫ Marin MARAIS

*La Rêveuse

Ensemble La Rêveuse

MIRARE

♫ Christofano MALVEZZI

La Pellegrina : O fortunato giorno (1er intermède)

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (direction)

HARMONIA MUNDI

♫ Marin MARAIS

Le Tact

Ensemble La Rêveuse

MIRARE

Programmation musicale : Clément Dazin

♫ Alexandre MOSOLOV

Les Fonderies d'acier op. 19

Orchestre symphonique de la radio de Berlin, Johannes Kalitzke (direction)

CAPPRICCIO

♫ Thierry DE MEY

Musique de tables

Ensemble Ad 'ONF

RADIO FRANCE

♫ Frédéric CHOPIN

Sonate n°2 en si bémol min op 35 : Marche funèbre

Cédric Tiberghien (piano)

HYPERION