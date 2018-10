Cédric Tiberghien est l'invité de Musique Matin

Amoureux perpétuel de la beauté , souvent musicien , parfois pianiste ... Et guidé par ces mots : Musique , Art de l'élan (H. Michaux)”, ces mots sont issus du compte twitter de Cédric Tiberghien.

Pianiste de renommée internationale, avec une carrière particulièrement active à l’étranger, l’artiste s’impose parmi les grands de sa génération, en possession d'un vasterépertoire où se manifeste un penchant pour la période classique et celle de la première moitié du XXe siècle.

Nous voulions absolument célébrer le travail que nous avons fait avec Cédric Tiberghien sur les cinq concertos de Beethoven en concerts entre 2013 et 2018. Ce fut une grande et merveilleuse aventure, fondée sur une forte amitié et une complicité musicale exceptionnelle ! ” insiste le Maestro Mazzola.