Le violoniste Julien Chauvin

Julien Chauvin et le Concert de la Loge clôturent avec un double album l'enregistrement de l'intégrale des Symphonies Parisiennes de Haydn. C'est aussi l'occasion d'entendre le Stabat Mater de Haydn, en attendant de retrouver les musiciens en concert le 13 avril 2021 à l'auditorium de Radio France.

Avec le Concert de la Loge fondé en 2015, Julien Chauvin termine d'enregistrer les six Symphonies Parisiennes de Joseph Haydn.

L'orchestre tire son nom de la formation historique dans laquelle jouaient le compositeur et le commanditaire de ce cycle de symphonies, et qui les interpréta pour la première fois dans les années 1780. A cet orchestre dirigé depuis le violon de Julien Chauvin s'ajoutent les solistes Florie Valiquette, Adèle Charvet, Reinoud Van Mechelen et Andreas Wolf, ainsi que l'Ensemble Aedes sous la baguette de Mathieu Romano pour interpréter le Stabat Mater de Haydn, composé en 1797, qui vient compléter ce double CD paru le 12 février 2021 chez le label Aparté.

Deux autres Symphonies Parisiennes

C'est cette fois les symphonies n°84, dite "la Discrète", et n°86, dite "la Capricieuse", que les musiciens enregistrent sur instruments d'époque. Comme le faisait Haydn lui-même, Julien Chauvin dirige tout en jouant sa partie de violon. En parallèle de l'intégrale des quatuors de Haydn que mène le violoniste avec le Quatuor Cambini, cette intégrale des Symphonies Parisiennes permet de faire entendre l'oeuvre de Haydn comme elle était jouée à la fin du XVIIIè siècle.

Les musiciens seront en concert à l'Auditorium de Radio France le 13 avril 2021 à 20h, pour interpréter l'ouverture d'Armide de Haydn, le Concerto pour piano n°23 de Mozart avec Andreas Staier au pianoforte, et le Stabat Mater de Pergolesi avec les solistes Florie Valiquette et Adèle Charvet, ainsi que la Maîtrise de Radio France sous la direction de Marie-Noëlle Maerten.

Concert à écouter en direct sur francemusique.fr