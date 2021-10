The Boston Camerata : l'ensemble vocal américain face à la crise sanitaire

Malgré les aléas de la crise sanitaire, l'ensemble de musiques anciennes Boston Camerata prend de l'avance sur le calendrier de l'avent avec son nouveau disque "A Medieval Christmas". La directrice de l'ensemble Anne Azéma évoque ce matin l'histoire de ce disque au micro de Jean-Baptiste Urbain.

La Boston Camerata sort le disque "A Medieval Christmas – Hodie Christus Natus Est", un ensemble de chants de Noël médiévaux à paraître le 9 octobre à l'exception d'un premier extrait déjà disponible. Issus des sources les plus diverses, mêlant latin ecclésial, vernaculaires français, anglais, italiens et ibériques, ces magnifiques chants, hymnes et processionnels nous représentent les multiples manières avec lesquelles on a célébré la naissance du Christ pendant le Moyen Âge.

Un ensemble vocal unique en son genre

La Boston Camerata est un des rares ensembles de musiques anciennes qui ne s'intéresse pas uniquement à la musique ancienne d'origine européenne. Son ancien directeur, Joël Cohen a été à l'initiative de la diversification de son répertoire, en intégrant notamment les musiques américaines. L'ensemble avait d'ailleurs proposé un concert autour du répertoire musical qui accompagna la création des États-Unis entre 1770 et 1870.

Malgré une année difficile pour l'ensemble, la Boston Camerata parvient néanmoins à rester actif, en proposant un nouveau disque et plusieurs concerts aux Etats-Unis. Anne Azéma avait d'ailleurs manifesté son enthousiasme à l'idée de remonter sur scène dans une courte vidéo sur Viméo lors de leur concert à la cathédrale d'Utrecht pendant l'été 2021.