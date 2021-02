"Accents" : le premier disque de Simone Menezes et l'Ensemble K

K, ensemble multiculturel fondé par Simone Menezes, fait paraître son premier disque sur le label Aparté le 15 janvier dernier. En partant de Debussy, ils dévoilent les origines des « accents » des œuvres de Borodine, Copland et Villa-Lobos en puisant dans leurs traditions musicales.

Le disque "Accents" paraît le 15 janvier 2021 sur le label Aparté. Avec son Ensemble K récemment créé en 2020, la cheffe Simone Menezes donne une profonde lecture des œuvres musicales de Borodin, Debussy, Copland, Villa-Lobos et Lacaze, en mettant l'accent sur leurs influences.

"En décryptant leurs influences extra-européennes, nous avons cherché à construire à partir de celles-ci, une interprétation vivante, authentique, qui ne se veut ni régionale, ni universelle, mais souhaite avant tout raconter chaque histoire dans sa langue originale.”

Alexander Porfiryevich Borodin - Polovtsian Dances · arr. Vincent Paulet

- Polovtsian Dances · arr. Vincent Paulet Claude Debussy - Prélude à l’Après-midi d’un faune · arr. Benno Sachs

- Prélude à l’Après-midi d’un faune · arr. Benno Sachs Aaron Copland - Appalachian Spring

- Appalachian Spring Heitor Villa-Lobos - Chôros no.5 · arr. Gustavo de S

- Chôros no.5 · arr. Gustavo de S Sophie Lacaze - Histoire sans paroles, trio for violin, cello and piano

Italo-brésilienne, basée en France depuis 2017, Simone Menezes est une cheffe d’orchestre visionnaire, reconnue pour son leadership artistique, créativité et innovation, elle mêle avec brio le répertoire classique et contemporain.

Novatrice par nature, à 20 ans, elle fonde et dirige la "Camerata Latino Americana”, un ensemble spécialisé dans l'interprétation de ce répertoire.

A son retour au Brésil en 2008, elle prend la direction de l'Orchestre Symphonique d'UNICAMP jusqu'en 2012.

Protégée de Paavo Järvi, en 2017 elle gagne l’Europe où elle est rapidement reconnue pour son talent et devient une cheffe invitée convoitée par nombre d’orchestres prestigieux.

En 2019 elle remporte le deuxième prix du Mawoma European, Maestra Women Competition à Vienne.

Tout récemment, en 2020, elle lance son nouveau projet "K".

L'Ensemble "K", fondé en 2020

"K" est un ensemble de musique de chambre à géométrie variable. Recrutés autour de l’axe géographique Bruxelles – Hauts de France – Paris, les musiciens de K ont des origines et des parcours très variés. L'ensemble propose une vision plus globale et cosmopolite de la musique qui bouscule les codes établis à travers une approche novatrice et singulière de la musique classique, en renouvelant notamment les espaces et rituels scéniques.

"Nous croyons que chaque être humain, indépendamment de son âge, de son sexe, de son origine géographique, de sa culture ou de son éducation, peut se connecter profondément avec la musique et nous voulons être un acteur de ce processus."

