Le nouveau disque Bach de la violoniste Stéphanie-Marie Degand

La violoniste et cheffe d'orchestre Stéphanie-Marie Degand nous parle de son nouveau disque Bach, ainsi que de sa rentrée en tant que professeure au CNSM de Paris.

Stéphanie-Marie Degand apprend très jeune la musique et entre trois ans plus tard dans la classe de violon de Jean-Walter Audoli, au conservatoire de Caen. Elle intègre la classe de violon du CNSM de Paris à seize ans aux côtés de Jacques Ghestem. Elle étudie également la musique baroque dans les classes de William Christie. Elle se produit régulièrement comme premier violon du Concert d'Astrée de 2001 à 2006. Le compositeur Éric Tanguy lui dédie en 1999 sa Sonata breve qu'elle crée le 7 mars 2000 avec Radio France

En 2017, elle est la directrice artistique de l'ensemble musical La Diane française, qui a pour objectif d'interpréter le répertoire musical français, du baroque au contemporain.

Elle dirige également l'Orchestre Philharmonique de Liège, Les Violons du Roy ou l'Orchestre d'Auvergne, du violon.

Depuis 2016, elle est également cheffe assistante de plusieurs opéras, comme le Théâtre des Champs-Élysées et l'Opéra-Comique.

Stéphanie-Marie degand dispense également des cours de violon dans les départements baroques, classiques, romantiques et contemporains au CNSM de Paris. Elle a l'honneur de jouer deux magnifiques violons italiens (Catenari 1710 et Gennaro Gagliano 1756).

L'intégrale des sonates pour clavecin et violon BWV 1014-1019, Diapason d'Or !

La musique de Johann Sebastian Bach s'est imposée comme un évidence pour les deux interprètes liées d'amitié. “Dès leur rencontre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Stéphanie-Marie Degand et Violaine Cochard ont développé une complicité musicale : les Six sonates pour clavecin obligé et violon de J.S. Bach se sont rapidement imposées comme leur répertoire de prédilection.”

"La musique ancienne nous en a donné mille possibilités : musique de chambre, cantates, concertos, opéras. Cependant, nous avons bien vite éprouvé le besoin de nous retrouver toutes les deux – bien que ce répertoire spécifique ne présente pas par essence cette opportunité, le clavecin étant plus souvent traité comme instrument soliste ou comme partie d'un continuo." dévoilent Stéphanie-Marie Degand et Violaine Cochard.

Ses prochains concerts

25 septembre: Festival baroque de Pontoise (concert d’ouverture) : “DUELS”avec la soprano Chantal Santon Jeffery et la Diane Française. Programme : Œuvres de Haendel, Leclair, Rameau, Locatelli, Vivaldi…

27 septembre : Hirson, Concert Beethoven

1r Octobre : Philharmonie de Paris. Concertos de Haydn et de Bach , direction David Stern ( Soirée hommage à Isaac Stern )

10 Octobre : Laon, musique de chambre avec Marie-Josephe Jude

15 Octobre : Soissons, en partenariat avec le conservatoire de Soissons. Concert avec les masters de la classe de violon du CNSM de Paris