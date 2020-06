La diffusion en plein air et en direct de La Seine Musicale du concert "Magic Mozart", de Laurence Equilbey

Le 26 juin prochain se déroulera à La Seine Musicale, un concert par l'Insula Orchestra avec Laurence Equilbey, reprenant tous les plus beaux airs d'opéras de Mozart. Avec environ 200 spectateurs dans la salle, le concert sera retransmis en direct sur le parvis de la Seine Musicale, gratuitement.

Laurence Equilbey a étudié la musique à Paris, Vienne et Londres, notamment auprès des chefs Eric Ericson, Denise Ham, Colin Metters et Jorma Panula.

Laurence Equilbey, cheffe d'orchestre et cheffe de chœur

Le chœur de chambre Accentus

Laurence Equilbey fonde le chœur de chambre Accentus en 1991.

Très actif dans le registre a cappella, la création contemporaine, l'oratorio et l'opéra, le chœur Accentus est aujourd'hui devenu une référence dans l'univers de la musique vocale, notamment grâce à son excellence et sa longévité. L'essentiel de leurs répétitions et créations se passe à l'Opéra de Rouen-Normandie, duquel l'ensemble est résident depuis de nombreuses années.

En 2018, la consécration arrive pour le chœur Accentus puisqu'il devient le premier Centre National d'Art Vocal, et renforce ses missions artistiques et pédagogiques.

L'Insula Orchestra

Beaucoup plus récemment, en 2012, Laurence Equilbey fonde cette fois-ci un orchestre : l'Insula Orchestra.

La particularité de cet ensemble est une volonté de jouer avec des instruments d'époque, sur un répertoire allant du classicisme au romantisme, et avec toutes les formations possibles.

Grâce au lien indéfectible qui uni le département des Hauts-de-Seine et l'Insula Orchestra depuis leurs débuts, l'ensemble a été, dès l'inauguration de La Seine Musicale, accueilli en résidence. Laurence Equilbey, au delà d'être cheffe d'orchestre, a un réel rôle artistique au sein de la salle de concerts puisqu'elle est en charge d'une partie de la programmation.

Quand Mozart est à l'honneur !

Le "Gala Mozart Open Air"

Pour le premier concert de l'Insula Orchestra post-déconfinement, cela se passera le vendredi 26 juin, à l'Auditorium de La Seine Musicale, à la fin de la semaine. A l'origine, trois concerts étaient prévus les 26, 27 et 28 juin. Le seul concert maintenu est la date du vendredi 26, mais avec quelques changements ...

Tout d'abord, afin de garantir des mesures d'hygiènes optimum, seulement 200 personnes seront présentes à l’intérieur de la salle. Néanmoins, pour Laurence Equilbey, ce n'était pas assez et avait davantage d'ambition, le concert sera donc retransmis en direct sur le parvis de La Seine Musicale, entièrement gratuitement et sur réservation ! Quant aux deux autres dates, elles sont reportées au 13 et 14 novembre, si les conditions le permettent. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places !

Magic Mozart

Concernant la programmation, sans surprise, cela sera du Mozart ! Plus précisément, tous les plus beaux airs d'opéras que le petit génie ai pu composer : de La Flûte enchantée, en allant jusqu'aux Noces de Figaro et en passant par Don Giovanni. Pour les solistes, l'Insula Orchestra s'accompagnera des voix de Jodie Devos, Sandrine Piau, Léa Desandre, Loïc Félix et Stanislas de Barbeyrac.

Déjà présenté par Jean-Baptiste Urbain jeudi dernier, le disque "Magic Mozart" qui sort le 18 septembre prochain chez Warner-Erato, sera la concrétisation musicale de toute cette folle aventure Mozartienne !

La saison 2020-2021 pour Laurence Equilbey

Dans cette reprise de concerts, n'oublions tout de même pas la période que nous venons de traverser. Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et ancien Ministre engagé dans la culture, était le fondateur de la Seine Musicale. Il est malheureusement décédé du coronavirus le 29 mars, faisant la première victime parmi les personnalités politiques françaises en activité. Il fut très proche de Laurence Equilbey.

Dévastée par sa disparition, Laurence Equilbey lui dédie ainsi la prochaine saison.

Voici les dates auxquelles vous pourrez retrouver Laurence Equilbey et l'Insula Orchestra en concert à La Seine Musicale :

24 septembre

Programmation :

Wolfgang Amadeus Mozart - Les Noces de Figaro, ouverture et airs de la Comtesse

Ludwig van Beethoven - Coriolan, ouverture / Ah! perfido

Felix Mendelssohn - Symphonie n° 4 « Italienne »

27 septembre

Programmation :

Robert Schumann - Concerto pour piano

Felix Mendelssohn - Symphonie n° 4 « Italienne »

3 et 4 décembre avec l’Akademie für Alte Musik Berlin et le NDR Chor

Programmation : Ludwig van Beethoven - Symphonie n° 9

10 janvier 2021

Programmation : Mozart Enchantée

26 et 27 février 2021 - “Pastoral for the planet”

Programmation :

Œuvres de Ludwig van Beethoven, Anton Reicha, Julius Rietz, Fanny Hensel- Mendelssohn et Carl Maria von Weber

Ludwig van Beethoven - Symphonie n° 6 « Pastorale »

4 mars 2021

Programmation :

Louise Farrenc - Symphonie n° 3

4 et 5 mars 2021 Programmation :

Ludwig van Beethoven - Concerto pour violon

Louise Farrenc - Symphonie n° 1

31 mars 2021

Programmation :

Franz Schubert - Symphonie n° 4 « Tragique » / Messe solennelle en la bémol

19 et 20 mai

Programmation :

Robert Schumann - Le Page et la fille du roi / La Malédiction du chanteur / Requiem pour Mignon / Nachtlied

22 et 24 juin 2021

Programmation :

Wolfgang Amadeus Mozart - Lucio Silla