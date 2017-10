Barbara Hannigan est l'invitée de Musique Matin

L'invitée

La soprano et chef d'orchestre canadienne Barbara Hannigan a grandi dans le village de Waverley en Nouvelle-Ecosse. Elle a collaboré avec des chefs et metteurs en scène comme Pierre Boulez, Franz Welser-Möst, Krzysztof Warlikowski, Kent Nagano, Sasha Waltz, Katie Mitchell, Christoph Marthaler, Andris Nelsons, Andreas Kreigenburg, Yannick Nézet-Séguin, Antonio Pappano, David Zinman, Reinbert de Leeuw, Simon Rattle et Esa-Pekk Salonen ainsi qu'avec des orchestres comme le philharmonique de Munich, le Pihilharmonique de Berlin, l'Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre Symphonique de Göteborg, l'Accademi Nazionale di Santa Cecilia, les orchestres de Radio France, l'Orchestre de la Radio Bavaroise, le Mahler Chamber Orchestra...

Elle a donné plus de 80 créations mondiales. EN 2017, elle lance Equilibrium, une initiative pour guider les jeunes musiciens professionnels. "Artiste étoire" au festival de Lucerne en 2014, elle a été nommé "Personnalité Musicale de l'année" (2013) par le syndicat de la presse française et "Chanteuse de l'année" (Opernwelt 2014). Elle a remporté le prix Faust en Allemagne en 2015 et a été admise à l'Ordre du Canada en 2016. "Crazy Girl Crazy" est son premier disque en tant que soprano et chef d'orchestre.

Le disque

"Crazy Girl Crazy"

Ludwig Orchestra

Barbara Hannigan ( soprano et direction)

ALPHA 2017

inclus "Music is Music" un film documentaire de Mathieu Amalric

Barbara Hannigan en concert avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France :

le 6 octobre à 20h30 au MC2, Grenoble | réservez ici |

le 8 octobre à 16h à l’Auditorium de la Maison de la Radio | réservez ici |

"Crazy Girl Crazy" Tour avec le Ludwig Orchestra

le 13 décembre au Grand théâtre de Provence à Aix-en-Provence | réservez ici |

Programmation musicale de l'invitée

♫ Alban BERG

Lulu suite : III. Lied der Lulu

Barbara Hannigan (soprano), Ludwig Orchestra

ALPHA 2017

♫ Hans ABRAHAMSEN

Let me tell you : Partie I : Let me tell you how it was

Barbara Hannigan (soprano), Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Andris Nelson (direction)

WINTER and WINTER 2016

♫ Luciano BERIO

Sequenza III

Barbara Hannigan (soprano)

ALPHA 2017