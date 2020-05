Emilie Delorme est l'invitée du jour

Musique Matin est de retour en studio et en direct ! Notre première invitée est Emilie Delorme, directrice du Conservatoire National Musique et Danse de Paris. Elle revient sur la gestion du Conservatoire depuis le confinement et évoque les projets de l'institution.

Emilie Delorme, directrice du CNSMDP, © Festival Aix-en-Provence