Cyril Gély

Dans l’Italie raffinée du XVIIe siècle, Cyril Gely déploie dans "La forêt aux violons" un roman d’amour singulier qui se lit comme un conte initiatique, aussi hypnotique et vibrant que le son des cordes d’un violon.

Cyril Gely est romancier, auteur de théâtre à succès, plusieurs fois nommé aux Molières : Signé Dumas (Francis Perrin/Thierry Frémont), Diplomatie (Niels Arestrup/André Dussollier), et scénariste, notamment de Chocolat (Omar Sy/James Thierrée). Il a reçu le Grand Prix du jeune théâtre de l’Académie Française, le Prix du Scénario au festival International de Shanghai et le César 2015 de la Meilleure adaptation pour Diplomatie, tourné par Volker Schlöndorff.

La forêt aux violons

Paru le 2 novembre aux éditions Albin Michel

Antonio, jeune luthier de Crémone, entreprend cinq voyages dans la région des « Montagnes roses » d’Italie dans le but d’acheter du bois pour ses violons. Ces voyages nous content une histoire d’amour passionnelle et silencieuse, une quête impossible, un monde d’arabesques et d’ivoire. Car là-bas, au lever du soleil, une jeune fille va inspirer à Antonio le plus beau des violons. Un violon qui évoquerait la silhouette d’une femme, de toutes les femmes...