Pedro Winter, directeur du label électro Ed Banger, est l'invité de Musique Matin

C’est marrant de se dire que certains morceaux que l’on a produits sur le label ont été créés avec un ordinateur, un sampler et une boîte à rythmes, des objets qui tiennent dans une petite pièce. Nous avions envie de nous confronter avec quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous (...), et il y avait l’envie d’être un peu mégalo avec 70 musiciens pour un concert unique. Dans notre métier de l’électro, ça n’existe pas. Pedro Winter