François Joubert-Caillet est l'invité de Musique Matin

François Joubert-Caillet

Après des études de flûte à bec, de piano et de contrebasse, François Joubert-Caillet s’est formé à la viole de gambe à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Paolo Pandolfo avec lequel il étudie également les improvisations anciennes, ainsi qu’avec Rudolf Lutz. Il a remporté le 1er Prix et le Prix du Public du Concours International de Musique de Chambre de Bruges.

François Joubert-Caillet a joué avec de nombreux ensembles tels que Les Talens Lyriques, Le Concert d’Astrée, La Fenice, La Chapelle Rhénane, Les Siècles, La Cappella Mediterranea, Scherzi Musicali, Ensemble Clematis, Ensemble Mare Nostrum, Forma Antiqva, La Cetra, Orchestre de Chambre de Genève, etc. avec lesquels il enregistre pour les labels Ricercar, Harmonia Mundi, Ambronay, K617, ZigZag Territoires, Arcana, Winter, Aparté, Glossa, Sony, Naïve, etc.

François Joubert-Caillet mène *_L’Achéron avec lequel il se produit sur de nombreuses scènes européennes dans diverses formations, notamment le consort de violes de gambe. Les albums de L’Achéron The Fruit of Love (Anthony Holborne) et les Ludi Musici de Samuel Scheidt (Diapason d’Or) sont parus chez Ricercar pour qui François Joubert-Caillet a également enregistré un CD en duo avec Wieland Kuijken, Le Nymphe di Rheno de Johannes Schenck.

Depuis l’automne 2014, François Joubert-Caillet a commencé d’enregistrer l’intégrale des Pièces de Viole de Marin Marais pour Ricercar : ce projet titanesque (cinq Livres, plus de 600 Pièces, une vingtaine de CDs) verra le jour progressivement dès 2016 avec un CD de Pièces Favorites du compositeur et un coffret paraîtra à l’horizon… 2022!

Site officiel de François Joubert-Caillet et de l'Achéron ici

Orlando Gibbons : Fancies for the viols sorti le 27 octobre 2017 chez Ricercar

, © Ricercar

L'Achéron en concert

20 février 2018 à Strasbourg -Marin Marais et Robert de Visée. Réservation et information

2 Mars 2018 : Temple Protestant, Nancy. Transcriptions pour viole de Bach .

3 Mars 2018 : Théâtre et Auditorium de Poitiers; Transcriptions pour viole de Bach Réservation et information

13 mars 2018 : Arsenal de Metz. Requiem de Johann Caspar Kerll avec l'ensemble Vox Luminis. Réservation et information

Programmation musicale de François Joubert-Caillet

♫ Johann Bernhard BACH

Ouverture en sol mineur : Air

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017

♫ Anthony HOLBORNE

Paradizo

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2013

♫ Henry PURCELL

Oedipus - Music for a while

Alfred Deller (contreténor), Walter Bergmann (clavecin)

EMI 1949

♫ Orlando GIBBONS

Gaillarde à 6 en sol majeur - pour consort de violes

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017

♫ Orlando GIBBONS

Go from my window à 6 - pour consort de violes

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017

♫ Marin MARAIS

Suite pour basse de viole en fa dièse mineur : Rondeau

L’Achéron, François Joubert-Caillet (direction)

RICERCAR 2017