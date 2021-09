Romain Didier de retour au disque avec "Souviens-moi"

Dix ans après son dernier album solo, le chanteur Romain Didier est de retour avec "Souviens-moi" paru chez EPM Musique, un disque enregistré en partie à son domicile pendant le confinement.

Un enfant de la balle

Né à Rome en 1949, Romain Didier est issu d'une famille de musiciens classiques : son père, Pierre Petit (1922-2000) était compositeur, critique musical au Figaro et a dirigé l’Ecole normale de musique de Paris pendant plus de 35 ans. Sa mère, Christiane Castelli (1922-1989), était cantatrice, et membre de la troupe de l’opéra de Paris de 1946 à1977. Elle s’illustra en particulier dans le rôle de Tosca, qu’elle a chantera plus de 300 fois !

Les débuts

Romain Didier, lui, est autodidacte. Dans les années 1970, il devient pianiste de bar et accompagne des chanteurs dans des cabarets. Les éditions de Gilbert Bécaud "Le Rideau Rouge" lui proposent de travailler sur des orchestrations et de collaborer à la réalisation d'un album de Francis Lemarque. Après cette rencontre décisive, il commence à composer ses propres chansons et publie son premier album en 1980 : Paroles musiques, sur des paroles Patrice Mithois. La chanteuse Nicole Croisille, pour laquelle il a également écrit des chansons, lui offre de chanter en première partie de ses spectacles.

Allain Leprest, un ami pour la vie

En l'an 1985, au printemps de Bourges, Romain Didier rencontre le chanteur et parolier Allain Leprest. C'est le début d'une longue amitié et d'une collaboration fructueuse qui donne naissance à plusieurs albums, à commencer par Romain Didier 88 en 1988, puis Place de l'Europe l'année suivante. Son avant-dernier album solo, De loin on aurait cru des oies, dans lequel il reçoit en invité Allain Leprest, parait en 2011. Ce dernier, atteint d'un cancer incurable, met fin à ses jours la même année. Il faudra attendre 2021 pour que notre invité revienne avec un nouvel album, "Souviens-moi"...