Emmanuelle Bertrand : "Le violoncelle chante le piano, le piano chante le violoncelle"

La violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel célèbrent leur vingt ans de Duo et gravent au disque les "Sonates et Liebeslieder" de Brahms, compositeur qui les a si souvent accompagné, sous le label Harmonia Mundi. L'heure également de revenir sur son agenda musical estival.

Emmanuelle Bertrand est reconnue comme une figure incontournable du violoncelle européen. Personnalité rayonnante et généreuse, elle reçoit de nombreux prix et distinctions comme le Concours International Rostropovitch, les Victoires de la Musique, Diapaon d'Or...

Ses enregistrements parus en solo et en duo avec le pianiste Pascal Amoyel ont tous été récompensés par la critique nationale et internationale. Elle donne aussi des master class à l'International Summer Academy de Vienne.

"Sonates & Liebeslieder" de Brahms

Pour fêter leur 20 ans de collaboration et leur quinzième album enregistré ensemble, Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel poursuivent leur exploration de l'œuvre de Johannes Brahms, paru le 23 juillet 2021 chez Harmonia Mundi. Dans ce disque, les interprètent ont réalisé eux-mêmes les transcriptions de Liebeslieder, où le violoncelle incarne avec brio la ligne de chant, et celles des Danses Hongroises n°1 et 5, chères à leur répertoire.

La musicologue Brigitte François-Sappey déclare que "dans le rapport du son et du sens, le violoncelle pourrait incarner la fusion du masculin et du féminin."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Prochains concerts d'Emmanuelle Bertrand

30 juillet 2021: Festival des abbayes de Lorraine, récital autour des suites pour violoncelle seul de Bach

récital autour des suites pour violoncelle seul de Bach 31 juillet 2021 et 1r août: Les folles Notes de Beauzac, concert en hommage à Florence Badol-Bertrand

concert en hommage à Florence Badol-Bertrand 03 août 2021 : Musiques en Ecrins , Brahms, Chopin, avec Pascal Amoyel (piano)

, Brahms, Chopin, avec Pascal Amoyel (piano) 04 août 2021 : Musicales de Guil Durance , récital autour des suites pour violoncelle seul de Bach

, récital autour des suites pour violoncelle seul de Bach 07 août 2021 : Les Heures Musicales du Haut-Anjou , Intégrale des suites pour violoncelle seul de Bach

, Intégrale des suites pour violoncelle seul de Bach 08 août 2021 : Festival de Musique de Chambre Danguel, récital autour des suites pour violoncelle seul de Bach

récital autour des suites pour violoncelle seul de Bach 10 août 2021 : Eté musical de Barfleur, Suites 3, 2 et 6 pour violoncelle seul de Bach

Suites 3, 2 et 6 pour violoncelle seul de Bach 14 août 2021 : Carinthischer Sommer festival (Autriche) avec Pascal Amoyel (piano)

(Autriche) avec Pascal Amoyel (piano) Du 15 août 21 au 22 août 2021 : master class à l’ISA International Summer Academy de Vienne

de Vienne 26 août 2021 : Festival de la Chaise-Dieu , suites pour violoncelle seul de Bach – partie I

, suites pour violoncelle seul de Bach – partie I 27 août 2021 : Festival en Vivarais Lignon , suites pour violoncelle seul de Bach – partie II

, suites pour violoncelle seul de Bach – partie II 28 août 2021 : Musicales en côte Chalonnaise , Brahms, Chopin, avec Pascal Amoyel (piano)

, Brahms, Chopin, avec Pascal Amoyel (piano) 29 août 2021 : Estivales musicales en Suisse, Fauré, Liszt, Strohl, Debussy, Brahms, Rachmaninov, avec Pascal Amoyel (piano)

Toute l'actualité des concerts d'Emmanuelle Bertrand est à retrouverici.