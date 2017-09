Soledad a 20 ans !

Les invités :

Manu Comté (bandonéon, accordéon)

Alexander Gurning (piano)

Jean-Frédéric Molard (violon)

Au tout début, en 1995, il y avait la volonté de cinq copains de Conservatoire de jouer un répertoire plein de couleurs : le tango nuevo de Piazzolla. Une musique « plaisir » que s’approprieront avec voracité et sensualité ces cinq interprètes de formation classique. La suite, on la connaît : remarqué par la grande pianiste Martha Argerich, Soledad sera rapidement invité sur toutes les scènes d’Europe et du monde, signera quatre albums chez Virgin / Classics, créera un certain nombre d’œuvres composées spécialement à leur attention par des pointures telles Frédéric Devreese, Daniel Capelletti ou encore Alberto Iglesias. Soledad conquiert tous les cœurs et réunit tous les publics : classique, contemporain, jazz, world, rock… Inclassable, la musique de Soledad sonne comme un tout organique, mûe par une incroyable virtuosité, une insatiable curiosité et une indéfectible passion pour toutes les styles, de Ravel à Piazzolla, de Gismonti à Stravinsky, en passant par les compositions personnelles, terrain de jeu où le spectre sonore prends une autre vie. Pour les vingt ans du groupe, Manu Comté, Alexander Gurning et Jean-Frédéric Molard se sont offert un véritable retour aux sources avec une formule en trio qui leur garantit liberté, créativité et pureté des lignes, sans jamais concéder un iota à la facilité. Si la perfection musicale n’est pas de ce monde, Soledad s’en rapproche tout de même furieusement…

Le disque

, © Warner Classics

" Logical "

Warner Classics - mars 2017

Manu Comté, bandoneon, accordéon

Jean-Frédéric Molard, violon

Alexander Gurning, piano

Prochain concert

Jeudi 28 septembre 2017 à 20 h 30 au Studio de l'Ermitage à Paris (XXe)

Programmation musicale des invités

♫ Astor PIAZZOLLA

Milonga del Angel

Soledad

WARNER 2017

♫ Igor STRAVINSKY

Sacre du printemps : L’adoration de la terre (1er tableau) : Rondes printanières

Orchestre de Cleveland, Pierre Boulez (direction)

SONY CLASSICAL

♫ Serge PROKOFIEV

Querelle

Soledad

WARNER 2017

♫ Frédéric DEVREESE

Passage à 5 : Introduction, Thème et Variations I et II

Soledad

WARNER 2017

♫ Jeff BUCKLEY

Grace

Soledad

WARNER 2017

♫ Roger HODGSON

Logical

Soledad

WARNER