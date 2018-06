Sergeï Nakariakov et Geneviève Laurenceau sont les invités de Musique Matin

08h05 – 08h30 : Sergeï Nakariakov

Le trompettiste israélo-russeSergeï Nakariakov est né à Gorki où il a reçu ses premiers cours de piano, qui serait resté son instrument de prédilection s'il ne s'était pas blessé au dos en 1986. Au lieu de cela, il se tourna vers la trompette, un changement de direction dans lequel il a été soutenu par son père, qui lui a donné ses connaissances techniques et l'a aidé à développer encore plus son sens exceptionnel de la musique. Il ne tarda pas à donner des concerts dans sa Russie natale et à accepter des invitations d'autres pays en Europe, en Asie ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud.

Actualité

Sergeï Nakariakov sera en concert le jeudi 05 juillet 2018 à 21h dans le cadre du festival international de Colmar avec l’Orchestre National Philharmonique de Russie pour une Soirée Tchaïkovski / Chostakovitch.

Programme :

P.I Tchaïkovski : Capriccio italien

P.I Tchaïkovski : Variation sur un thème Roccoco pour violoncelle et orchestre, op.33

D. Chostakovitch : Concerto n°1 pour piano et trompette en ut mineur, op.35

D. Chostakovitch : Symphonie n°9, en mi bémol majeur

Concerts

05 juillet 2018 dans le cadre du festival international de Colmar

dans le cadre du festival international de Colmar 12 août 2018 dans le cadre du festival Liszt en Provence

♫ Programmation musicale Sergeï Nakariakov

Nicolo PAGANINI

Caprice n°24

Sergei Nakariakov, Maria Meerovitch

WARNER

Jean-Sébastien BACH

Prélude Choral BWV 639 "Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ"

Timofei Dokshize

YOUTUBE

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Concerto n°1 pour piano et trompette en ut mineur, op.35 : IV. Allegro con brio

Martha Argerich Sergei Nakariakov, Orchestre de la Suisse italienne, Alexander Vedernikov

EMI CLASSICS

Edward ELGAR

Salut d'amour op 12 - arrangement pour bugle et piano

Sergei Nakariakov, Maria Meerovitch

WARNER

08h30 - 08h55 : Geneviève Laurenceau

Geneviève Laurenceau est considérée comme l’une des plus brillantes représentantes du violon français. Ses multiples activités en tant que soliste, chambriste, concertmaster, directrice de festival et professeur font d’elle une musicienne accomplie, vivant sa passion sous toutes ses formes.

C’est à Strasbourg, sa ville natale, que Geneviève Laurenceau commence le violon à 3 ans : cet instrument, au chant proche de la tessiture humaine, prendra dès lors la forme et la voix de ses rêves, et ne la quittera plus.

Aimant la scène, le partage, croyant profondément aux valeurs essentielles de l’art, de la culture et de la musique, Geneviève est passionnée par les rencontres : ainsi, son duo avec le philosophe Raphaël Enthoven, mais aussi ses collaborations avec le comédien Didier Sandre, ou le spectacle « la symphonie des oiseaux » imaginé avec les chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault

Actualités

À partir de la saison 2017/18, Geneviève sera chargée des masterclasses de violon à l’«Académie Jaroussky», au sein de la Seine musicale à Boulogne Billancourt.

Puis le samedi 30 Juin Boulogne à La Seine musicale à 19h30 concert final de la promotion Mozart, académie Jaroussky (orchestre appassionato, direction Mathieu Herzog)

Concerts

Samedi 30 juin 2018 à Boulogne à La Seine musicale

à Boulogne à La Seine musicale Jeudi 5 juillet 2018 à Royan dans le cadre du Festival des jeudis musicaux

à Royan dans le cadre du Festival des jeudis musicaux samedi 7 et lundi 9 juillet 2018 dans le cadre du Festival de Cambrai

dans le cadre du Festival de Cambrai Lundi 16 et mardi 17 juillet 2018 à Laon et Soissons

à Laon et Soissons Mercredi 18 juillet 2018 dans le cadre du Festival Montpellier Radio France

dans le cadre du Festival Montpellier Radio France du 20 au 27 juillet 2018 dans le cadre du Festival de musique d'Obernai

dans le cadre du Festival de musique d'Obernai Vendredi 3 août 2018 dans le cadre du Festival de Menton

dans le cadre du Festival de Menton Lundi 6 août 2018 à St Nectaire

à St Nectaire Jeudi 9 août 2018 dans le cadre du St Nectaire Vallée Verte Festival

♫ Programmation musicale Geneviève Laurenceau

Robert SCHUMANN

Scènes de la forêt op.82 : L’Oiseau prophète op.82 n°7 - pour violon et piano avec chants d’oiseaux

Geneviève Laurenceau, Shani Diluka, Jean Boucault, Johnny Rass

MIRARE

Camille SAINT-SAENS

Sonate pour violon et piano n°1 en ré min op 75 : III. Allegro moderato

Geneviève Laurenceau, David Bismuth

NAIVE CLASSIQUE

Wolfgang Amadeus MOZART

Les Noces de Figaro : Ouverture

MusicaEterna, Teodor Currentzis

SONY CLASSICAL

Christoph Willibald von GLUCK

Orfeo ed Euridice : Che faro senza Euridice (Sc 6) Air d'Orphée

Philippe Jaroussky, I Barocchisti, Diego Fasolis

PARLOPHONE

Antonio VIVALDI

Stabat Mater en fa min RV 621 : Stabat Mater dolorosa - arrangement pour violoncelle alto et orchestre à cordes

Christian-Pierre La Marca, Les Ambassadeurs, Alexis Kossenko

SONY CLASSICAL