Guillaume Becker du Quatuor Voce est l'invité de Musique Matin

Dès les premières années du XXe siècle, Béla Bartók et Zoltan Kodaly parcouraient les villages d'Europe Centrale, transcrivant et enregistrant des centaines de mélodies et chants populaires.

Jouer le répertoire exigeant et toujours en mouvement du quatuor à cordes suffit à bien remplir quatre vies..."

Itinéraire poursuit ce travail ethnomusicologique en explorant autant les possibilités de rencontre entre les musiques de tradition orale que celles du quatuor à cordes.

Programmation musicale

Vincent Ségal

Bethklang : 1. Guaganco

Quatuor Voce

ALPHA

Vincent Peirani

Sawah Padi (La rizière)

Vincent Peirani, Quatuor Voce

ALPHA

Gabriel Sivak

Suite Capoeira : 4. Cuiqueros

Quatuor Voce

ALPHA

Prochains concerts