La pianiste Momo Kodama créait en 2006, avec le Mito Chamber Orchestra sous la baguette de Seiji Osawa, le Concerto "Lotus under the moonlight" de Toshio Hosokawa, inspiré par le Concerto pour piano n°23 en La Majeur de Mozart. 14 ans plus tard, l'enregistrement de ces deux pièces sort chez ECM.

Le chef d'orchestre Seiji Ozawa, le compositeur Toshio Hosokawa et la pianiste Momo Kodama, © Michiharu Okubo / ECM Records