Henri Chalet, directeur de La Maîtrise Notre-Dame : "La vie est différente, mais elle continue bien !"

Pour la première fois depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les chanteurs de La Maîtrise s'y produisent pour un concert de Noël exceptionnel, diffusé ce soir, sur France 2. Henri Chalet, chef de chœur et directeur de La Maîtrise, nous en dit plus.

Sur France 2, ce soir, aura lieu une soirée entière consacrée à la plus célèbre des cathédrales parisiennes.

La soirée s’ouvrira par le documentaire « Notre-Dame de Paris, l’Epreuve des Siècles », qui offre, avec la voix de Sophie Marceau, un spectaculaire voyage remontant le temps et l’histoire incroyable et fascinante de la construction de Notre-Dame de Paris, une épopée de plus de huit siècles.

A la suite de cette œuvre de référence, les téléspectateurs pourront poursuivre cette plongée au cœur de Notre-Dame à travers le documentaire « Lieux de légende : Notre-Dame de Paris ».

Le concert exceptionnel des chanteurs de La Maîtrise

A la suite de ces documentaires, à 23h30, France 2 offrira un concert unique et inédit réalisé à l’intérieur même de la cathédrale. C’est la première fois depuis l’incendie qu’un tel événement prendra place dans Notre-Dame de Paris. Les équipes de France Télévisions ont pu ainsi capter ce grand concert, qui réunit la Maîtrise Notre-Dame de Paris, dirigée par Henri Chalet, l’organiste de la cathédrale, Yves Castagnet (à l’aide d’un orgue positif acheminé pour l’occasion), ainsi que Gautier Capuçon et Julie Fuchs.

Ce concert sera suivi de la messe de minuit en direct de Rome.

Seulement huit chanteurs se produiront ce soir. En effet, les mesures de sécurité et de santé liées aux travaux et à la distanciation ne permettent pas une jauge plus grande. Egalement, seulement des adultes seront présents, notamment dû à la présence de plomb dans la cathédrale, libéré lors de l'incendie.

Ce projet a été pensé il y a de nombreux mois maintenant, au lendemain du concert de l’adoration du vendredi Saint par Renaud Capuçon, en avril dernier.

La programmation :

" Les anges dans nos campagnes " - René Blin

" Douce Nuit, Sainte nuit " - Chant traditionnel de Noël

" Voisins et voisines " - Alexandre de Villeneuve

" Ave Maria " - Franz Schubert

" Jingle Bells " - Gordon Langford

Incendie de Notre-Dame

Depuis l'incendie qui a ravagé La Cathédrale Notre-Dame les 15 et 16 avril 2019, La Maîtrise n'a plus donné un seul concert au sein de la cathédrale, et a été accueilli par les églises Saint-Séverin, Saint-Eustache, Saint-Etienne du Mont et Saint-Sulpice à Paris, pour leurs enseignements et concerts.

Après l'incendie, 900 millions d'euros de promesses de dons ont été enregistrés. Seulement, cet argent servira uniquement aux pierres et à la reconstruction physique de la cathédrale, et non à la sauvegarde du patrimoine immatériel musical, qui lui, n'a rien reçu.

Depuis mars 2020, un appel aux dons concernant uniquement la musique de la Cathédrale Notre-Dame a été lancé. Si le cœur et le portefeuille vous en disent, vous pouvez faire un don libre en cliquant ici.

Henri Chalet

Henri Chalet est chef de chœur principal et directeur de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, ancien chef de chœur du Jeune Chœur de Paris et organiste titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Versailles de 2000 à 2014.

Henri Chalet fait ses études au CNSM de Paris et Lyon dans les classes d’écriture et de direction.

En 2010, Laurence Equilbey lui transmet la direction de son ensemble « Le jeune chœur de Paris » au Département supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris.

En parallèle de ce poste et en début de carrière, il assure la direction artistique de la Maîtrise Saint Christophe de Javel à Paris et est régulièrement appelé à préparer le chœur de l’Orchestre de Paris.

Henri Chalet entre à la Maîtrise Notre-Dame de Paris comme assistant de Lionel Sow en 2008, puis succédant à ce dernier, il est nommé sur concours chef de chœur principal en 2014. Il en est également le directeur depuis 2017. Avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris, il coordonne toute la musique de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, avec 35 professeurs.