Julie Fuchs incarne Esther dans Trompe-la-Mort de Luca Francesconi

Programmation musicale :

♫ André Messager

L’amour masqué : J’ai deux amants (Acte I) Air d’Elle

Julie Fuchs, soprano

Orchestre National de Lille

Samuel Jean, direction

DG

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

La Clémence de Titus : S’altro che lacrime (Acte II) Air de Servilia

Julie Fuchs, soprano

Le Cercle de l'Harmonie

Jérémie Rhorer, direction

ALPHA

♫ Giuseppe Verdi

La Traviata : Follie ! follie... Sempre libera

Natalie Dessay, soprano

Concerto Koln

Evelino Pido, direction

VIRGIN

♫ Luca Francesconi

Trompe-la-mort : Acte I - Air d’Esther

Julie Fuchs, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Susanna Mälkki, direction

Extrait de la pré-générale, enregistré à l'Opéra de Paris

♫ Luca Francesconi

Trompe-la-mort : Acte I - Ensemble

Julie Fuchs, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Paris

Susanna Mälkki, direction

Extrait de la pré-générale, enregistré à l'Opéra de Paris

♫ Cole Porter

Let's do it (let's fall in love)

Ella Fitzgerald

VERVE