Frank Madlener et Jakub Jozef Orlinski sont les invités de Musique Matin

08h05 - 08h30 : Frank Madlener

Directeur de l’Ircam, Frank Madlener a poursuivi ses études musicales et en philosophie, en France et en Europe.Lauréat de l’European Mozart Foundation, il a travaillé dans les années 90 à Prague, Budapest et Cracovie.

De 1998 à 2002 : directeur artistique du Festival Ars Musica de Bruxelles et membre fondateur du Réseau européen Varèse.

De 2003 à 2005 : directeur artistique du Festival Musica à Strasbourg.

2006 : directeur général et artistique de l’Ircam.

2012 : lancement de ManiFeste, festival international et Académie pluridisciplinaire à Paris. Constitution du réseau européen Ulysses dédié à la création émergence.

2017 : lancement du Forum Vertigo au Centre Pompidou : innovation en musique, design et architecture.

Actualité

L'Ensemble Ulysses se produira au festival MANIFESTE les 23 et 30 juin.

Le samedi 23 juin à 20h30 au Centquatre - Concert de l’atelier de composition et de la master class d’interprétation pour orchestre.

Ils intégreront les rangs de l’Orchestre Philharmonique de Radio Francesous la direction de Peter Rundel avec au programme des œuvres de jeunes compositeurs retenus par l’académie ManiFeste2018 mais aussi Hymnen de Stockhausen.

Le samedi 30 juin à 21h au Centquatre – Concert de clôture de ManiFeste.

Ils intégreront cette fois les rangs de l’Ensemble intercontemporain sous la direction de Beat Furrer avec HelmutLachenamann.

L'Ensemble Ulysses

Émanation du réseau ULYSSES, l’Ensemble ULYSSES est un ensemble de chambre éphémère destiné à faire le tour de cinq des principaux rendez-vous européens estivaux de la musique contemporaine. Trente jeunes artistes âgés de 18 à 30 ans, venant de toute l’Europe, sont sélectionnés spécialement pour l’occasion. À l’instar des orchestres des grandes académies et festivals d’été, cet ensemble aura la chance, au cours de l’été 2018, de travailler avec des compositeurs, des chefs et des interprètes de premier plan. Ateliers et master classes s’enchaîneront, au festival ManiFeste-2018 de l’Ircam (pour travailler des pièces clés du répertoire avec électronique sous la direction de Beat Furrer) et à la Fondation Royaumont.

en savoir plus événement Festival Manifeste 2018

♫ Programmation musicale Frank Madlener

Yan MARESZ

Sul Legno

Ensemble ULYSSES, Ensemble intercontemporain, Heinz Holliger direction

LIVE ManiFeste-2017

Karlheinz STOCKHAUSEN

Hymnen pour bande magnétique : Région II (Deutschland Lied)

WDR Koln

DG

Edgard VARESE

Intégrales - pour 11 instruments à vent et 4 percussionnistes

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez

SONY CLASSICAL

08h30 - 08h55 : Jakub Jozef Orlinski

Le contre-ténor polonais Jakub Józef Orliński, vainqueur de nombreux concours gagne rapidement la réputation d'un chanteur à la voix hors-pair.

Orliński a remporté plusieurs concours vocaux: 1ère place au Concours Lyndon Woodside Oratorio-Solo 2016 de l'Oratorio Society de New York, les 1er et 2e Concours annuels de chant musicaux internationaux en Pologne, où il a reçu une mention "Prix spécial", respectivement premier prix du concours de chant de Rudolf Petrák en Slovaquie, troisième prix du concours à Igersheim, en Allemagne, mention spéciale au 8e Concours annuel de voix d'or de Mazovie en Pologne, et troisième place au Grand Prix de l'Opéra à Bucarest, en Roumanie.

Tout en poursuivant ses études de maîtrise en interprétation vocale à l'Université de Musique Fryderyk Chopin de Varsovie, il a participé au prestigieux programme des jeunes artistes : Opera Academy à l'Opéra National de Pologne à Varsovie. En 2017, il a reçu son diplôme d'études supérieures à la Juilliard School, étudiant avec Edith Wiens.

Pendant son temps libre, Jakub Orliński pratique le breakdance, en plus d'autres styles de danse. Ses réalisations dans ce domaine comprennent des prix dans de nombreuses compétitions de danse: 4e place au concours Red Bull BC One Pologne Cypher, 2e place au concours Stylish Strike - Top Rock et 2e place au concours The Style Control, entre autres. Il a également figuré dans une publicité pour la société de vêtements de rue CROPP, ainsi que comme danseur, mannequin et acrobate dans des campagnes pour Levi's, Nike, Turbokolor, Samsung, Mercedes-Benz, MAC Cosmetics, Danon et Algida.

Actualité

Le 25 et 26 juin 2018 Jakub Jozef Orlinski interprétera l'opéra Erismena de Francesco Cavalli dans le cadre du festival Saint Denis avec l’ensemble Cappella Mediterranea et dirigé par Leonardo García Alarcón.

Concerts

25 et 26 juin 2018 au Théâtre Gérard Philipe dans le cadre du festival de Saint-Denis

au Théâtre Gérard Philipe dans le cadre du festival de Saint-Denis 23 juillet 2018 au Théâtre des Carrières dans le cadre du festival de Lacoste (84)

au Théâtre des Carrières dans le cadre du festival de Lacoste (84) 26 juillet 2018 dans le cadre du festival de Saint Paul de Vence

dans le cadre du festival de Saint Paul de Vence du 04 au 14 octobre 2018 à l'Opéra de Lille

à l'Opéra de Lille 09 et 11 novembre 2018 au Théâtre de Caen

au Théâtre de Caen 14 novembre 2018 à la Salle Gaveau à Paris

Salle Gaveau à Paris 16 novembre 2018 au Théâtre Impérial de Compiègne

♫ Programmation musicale Jakub Jozef Orlinski

Francesco CAVALLI

Erismena : Air d’Orimeno, Acte 2

Jakub Józef Orliński, Cappella Mediteranea, Leonardo Garcia Alarcon

LIVE 2017 : Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence

Francesco CAVALLI

Erismena : 1-DUO Orimeno / Aldimira extrait du 1er acte

Jakub Józef Orliński, Cappella Mediteranea, Leonardo Garcia Alarcon

LIVE 2017 : Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence

Antonio VIVALDI

Il Giustino : Vedro con mio diletto

Jakub Józef Orliński, Il Pomo d'Oro, dir. Maxim Emelyanychev

ERATO

Georg Friedrich HAENDEL

Teseo HWV 9 : Addio mio caro bene (Acte I Sc 4) Duo Clizia Arcane

Jakub Jozef Orlinski, Natalia Kawalek, Il Giardino d’Amore, Stefan Plewniak

EVOE RECORDS

Thomas TALLIS

Lamentations of Jeremiah I

The Cardinall’s Musick, Andrew Carwood

HYPERION

THE HILLTOP HOODS

Recapturing the Vibe Restrung

YOUTUBE

Antonio VIVALDI

Il Giustino RV 717 : Sento in seno ch’in pioggia di lagrime (Acte II) Air de Lotario

Jakub Jozef Orlinski, Cappella dell Ospedale della Pieta Venezia, Stefan Plewniak

EVOE RECORDS