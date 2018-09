Le contreténor baroque Damien Guillon est l'invité de Musique Matin

Souvent méconnue,La Maddalena ai piedi di Cristoest pourtant l’un des Oratorios italiens du 18e siècle parmi les plus riches, à la fois musical et tremblant de dramaturgie. A l'occasion de la sortie de ce nouveau disque chez Alpha le 14 septembre, entretien avec Damien Guillon...

Dans cet Oratorio, Caldara développe tous les aspects émotionnels que Madeleine peut éprouver dans le combat qu’elle se livre à elle-même (...) entre le bien et le mal.”

Par ce choix, le Banquet Céleste promeut une nouvelle fois le répertoire baroque européen, nous offrant tant une grande maîtrise technique qu'un sensible sens de la déclamation.

Même si l'on est dans sujet sacré, le traitement à la fois musical et textuel de cet oratorio demeure très proche de celui de l'opéra, avec notamment des tourments illustrés par une basse-continue très agitée et l’expression très forte de sentiments.”

Un choix "France Musique"

Programmation musicale

Antonio CALDARA

Maddalena ai piedi di Cristo : Spera consolati (Acte I) Air de l'Amour Céleste

Damien Guillon, Le Banquet Céleste

ALPHA

Antonio CALDARA

Maddalena ai piedi di Cristo : Il lagrime stemprato il cor qui cade (Acte II) air de Marie-Madeleine

Emmanuelle de Negri, Le Banquet Céleste, Damien Guillon

ALPHA

Antonio CALDARA

Maddalena ai piedi di Cristo : Chi serva la belta (Acte II) air de Marie-Madeleine

Emmanuelle de Negri, Le Banquet Céleste, Damien Guillon

ALPHA

Le Banquet Céleste

Le Banquet Céleste est un ensemble de musique ancienne qui réunit un ensemble de musiciens solistes autour de la personnalité musicale de Damien Guillon. Depuis sa création en 2009, l’ensemble privilégie un travail exigeant sur le répertoire baroque, basé sur une équipe fidèle de solistes vocaux et instrumentaux rompus aux styles des répertoires abordés.

Fort de ces principes, Le Banquet Céleste a déjà conquis les publics de plusieurs festivals prestigieux parmi lesquels on peut citer la Salle Gaveau à Paris, les Festivals d’Arques-la-Bataille, Les Arts Renaissants de Toulouse, Le Festival de musique ancienne de Froville, Saint-Michel-en-Thiérache, le Festival de Sablé, le Festival de Saintes, mais aussi plus récemment en Chine à Pékin et Wuhan, dans des programmes consacrés à John Dowland, Philipp Heinrich Erlebach, Antonio Vivaldi, Leonardo Leo, Nicola Porpora, Giovanni Battista Pergolesi ou Johann Sebastian Bach.

, © Julien-Benhamou

