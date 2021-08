Le joueur de kora Ballaké Sissoko

Ballaké Sissoko vient nous parler de ses actualités notamment de ses prochains concerts en France et en Suisse. Le joueur de kora viendra avec son instrument pour nous interpréter quelques notes en studio !

Fils aîné devenu soudain soutien de famille, Ballaké Sissoko prend la place de son père au sein de l’Ensemble instrumental du Mali. Là, il apprend de ses aînés (parmi lesquels Sidiki Diabaté, le père de Toumani), toujours en écoutant, longuement. Une qualité dont il ne s’est jamais départi, et que commande la sagesse de son éducation traditionnelle : comme il faut savoir écouter avant de parler, Ballaké écoute avant de jouer. Toucher avec les oreilles comme on toucherait des yeux, avant de toucher les cordes.

Djourou

Djourou, album sorti en avril 2021 chez No Format, est un condensé de cet art d’être soi-même et d’être avec les autres, puisqu’il réunit des pièces où le musicien, seul, dialogue avec sa kora, et d’autres où il se plaît à la faire converser avec des artistes venus d’autres horizons, toujours avec la même justesse.