Les 100 ans des Ecoles d'arts américaines de Fontainebleau avec sa directrice, Diana Ligeti

Les Ecoles d’arts américaines de Fontainebleau fêtent leur centenaire cette année. Pour l'occasion est sorti un livre bilingue français-anglais rempli d'archives inédites, et retraçant la riche et prestigieuse histoire de l'établissement.

Le 1er février dernier est sorti le livre biographique sobrement intitulé "Les écoles d’art américaines de fontainebleau (1921-2021)".

En partenariat avec Fontainebleau Association et sorti aux éditions Gourcuff Gradenigo, cet ouvrage a été co-écrit par Catherine Massip, Annie Jacques et Alexis Galperine. A l'intérieur, la riche histoire du célèbre établissement nous est dévoilée à la fois en français et en anglais, afin de rendre hommage à la double nationalité de la structure.

Conçu et illustré à partir de 150 archives inédites tout le long du livre, nous découvrons ainsi des lettres et photos des années 1920, des affiches de concerts des années 1970, ou encore des photos d’étudiants.

En mars 2018, Diana Ligeti a été nommée directrice artistique des Ecoles d’art américaines de Fontainebleau, seule femme à diriger cette institution presque centenaire après Nadia Boulanger, directrice de l'établissement durant 30 ans, 1949 à sa mort, en 1979.