Le chef d'orchestre Neeme Järvi est l'invité de Musique Matin

Concert : 17 janvier à 20h, Auditorium de Radio France

Ce soir, Neeme Järvi dirigera l'Orchestre National de France dans un concert inédit dédié à deux des symphonies russes parmi les plus mystérieuses du répertoire.

La Première de Rachmaninov , écrite par un jeune homme de vingt-deux ans.

, écrite par un jeune homme de vingt-deux ans. La Sixième de Chostakovitch, élégiaque et grimaçante comme un paysage de l’âme.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

Sortie CD : Orchestre de la Suisse Romande - Premier Siècle - One century of Music

11 janvier 2019 chez Pentatone Music

, © Pentatone 2019

One Century of Music célèbre le centenaire de l'Orchestre de la Suisse Romande.

Le coffret contient une collection d'enregistrements radiophoniques rares qui n'ont jamais été publiés auparavant, couvrant le répertoire français, allemand, russe et du XXe siècle.

A l'intérieur, cinq disques présentent la riche histoire et l'évolution musicale de l'Orchestre de la Suisse Romande et contiennent les prestations de tous ses directeurs musicaux, du père fondateur Ernest Ansermet au directeur musical actuel Jonathan Nott, en passant par Paul Kletzki, Wolfgang Sawallisch, Horst Stein, Armin Jordan, Fabio Luisi, Pinchas Steinberg, Marek Janowski et Neeme Järvi.

Programmation musicale

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Symphonie n°6 en si mineur op. 54 : 2. Allegro

Orchestre national d’Ecosse, Neeme Järvi

CHANDOS 1985

Jean SIBELIUS

Symphonie n°6 op.104 : 3. Poco vivace

Orchestre symphonique de Göteborg, Neeme Järvi

BIS

Camille SAINT-SAENS

Samson et Dalila op.47 : Danse bacchanale (Acte III SC 2)

Orchestre national royal d’Ecosse, Neeme Järvi

CHANDOS