Nouveau disque pour le Quatuor Ellipsos /// Stanislas de Barbeyrac et Alphonse Cémin à l'Athénée

Pour célébrer ses 15 ans de carrière, le Quatuor Ellipsos a souhaité rendre hommage aux orchestres d’harmonie qui réunissent tant de musiciens amateurs partout dans le monde. Cuivres éclatants, swing du jazz, rythmes sud-africains et sons venus d’Asie, sans oublier une pointe de tango et de fiddle irlandais… « United Colors », un 5e album placé sous le signe du plaisir du jeu et du partage, mêlant nouvelles créations pour quatuor de saxophones et pièces avec orchestre d’harmonie, au côté de la Philharmonie de Nantes dirigée par Frédéric Oster.

Les membres du Quatuor Ellipsos

Paul-Fathi Lacombe : saxophone soprano / Sylvain Jarry : saxophone ténor / Julien Bréchet : saxophone alto / Nicolas Herrouët : saxophone baryton

Prochains concerts

24 février 2018

18h30 - Concert de sortie de l'album "United Colors" avec la Philharmonie de Nantes (Robin, Doss, Geiss) à Auditorium du Conservatoire, Nantes

20h30 - Concert au championnat national de Brass Band avec la Philharmonie de Nantes (Robin, Doss, Geiss), Salle 2000 - Cité des Congrès, Nantes

10 mars 2018

"D'Addario Classic Time" - concert parisien à l'occasion de la sortie de "United Colors", Péniche Le Marcounet, Paris

Le site web du Quatuor Ellipsos

Programmation Musicale : Quatuor Ellipsos

♫ Will GREGORY

High Life

Quatuor Ellipsos

NOMADMUSIC

♫ Philippe GEISS

United Colors of saxophones : IIII. Vivace

Quatuor Ellipsos, Nantes Philharmonie, Frédéric Oster (direction)

NOMADMUSIC

♫ Felix MENDELSSOHN

Sonate pour orgue en Si bémol Maj op 65 n°4 : III. Allegretto

Jean-Baptiste Robin (orgue)

TRITON

Les lundis musicaux de l’Athénée

Le ténor Stanislas de Barbeyrac sera accompagné du pianiste Alphonse Cémin pour un récital "A la bien-aimée lointaine" le 19 février 2018 à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet.

Au programme : Ludwig van Beethoven - An die ferne Geliebte / Hector Berlioz - Les Nuits d’été / Francis Poulenc Banalités FP107

Le site web de Stanislas de Barbeyrac

Stanislas de Barbeyrac poursuit ses études au conservatoire de musique de Bordeaux avec Lionel Sarazzin. Il est récompensé par de nombreuses distinctions en étant notamment lauréat du concours musical international Reine-Elisabeth-de-Belgique en 2011. En 2014, il est élu « Révélation artiste lyrique » aux Victoires de la musique et est depuis quelques années invité par les lieux les plus prestigieux. Il fait ses débuts remarqués au Festival d’Aix-en-Provence dans le rôle de Tamino, puis au Covent Garden en Arbace dans une nouvelle production d’Idomeneo ; il interprète aussi Narraboth (Salome) au Teatro municipal de Sao Paulo, et Pâris (La Belle Hélène) à l’Opéra d’Avignon. En 2015, il fait ses débuts au Festival de Salzbourg avec Davide Penitente, et retourne à l’OPéra national de Paris pour Admète (Alceste). Récemment, il chante le Chevalier de la Force (Dialogues des Carmélites) pour ses débuts à La Monnaie de Bruxelles, au Nederlandse Opera d’Amsterdam et au Bayerische Staatsoper de Munich.

Prochains concertsde Stanislas de Barbeyrac

16 Février 2018 au Théâtre des Champs Elysées, Dialogues des Carmélites - Francis Poulenc

22 et 24 Février 2018 au Théâtre de Caen, Dialogues des Carmélites - Francis Poulenc

4 avril 2018 à l'Opéra de bordeaux - Récital Bizet, Mozart, Berlioz

9 avril 2018 Récital à l'Elephant Panam, Paris, avec Antoine Palloc - De Rameau à Verdi

Alphonse Cémin fait partie des membres fondateurs de l’ensemble Le Balcon. Il étudie aux conservatoires de Boulogne Billancourt et de Paris avant d'intégrer le CNSMDP. Il suit par ailleurs des cours de direction d'orchestre avec Lawrence Foster et l'orchestre de la fondation Gulbenkian à Lisbonne. Il étudie le piano et reçoit les conseils de Jean-Claude Pennetier et Jean-François Heisser. Il s'est produit en musique de chambre avec des personnalités telles qu’Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Olivier Charlier, le quatuor Modigliani, Fanny Clamagirand et a joué sous la direction de Pierre Boulez, Peter Eötvös et David Robertson. Il se produit régulièrement avec la soprano Julie Fuchs avec qui il a enregistré un disque consacré aux mélodies de jeunesse de Mahler et Debussy (Aparté). Alphonse Cémin travaille également comme chef de chant et directeur musical sur des productions d'opéras. Il est en 2010 le pianiste lauréat HSBC de l'académie du festival d'Aix-en-Provence et reçoit en 2013 le prix d'interprétation des Stockhausen Kurse Kürten. En 2017 il reçoit le prix Gabriel Dussurget du festival d'Aix-en-Provence. Il est depuis 2014 le directeur artistique de la saison des Lundis musicaux de l'Athénée, consacrée au repertoire de chambre pour chant et piano.

Site web Le Balcon

Programmation musicale : Stanislas de Barbeyrac et Alphonse Cémin

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Eugène Onéguine : Lensky - “Kuda Kuda vy udalilis”

Stanislas de Barbeyrac, Alphonse Cémin (piano)

Soirée Révélations des Victoires de la musique 2014

RADIO FRANCE

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

An die ferne Geliebte op.98 - VI “Nimm sie hin denn, diese Lieder”

Fritz Wunderlich (ténor), Heinrich Schmidt (piano)

PHILIPS

♫ Francis POULENC

Dialogues des Carmélites : Acte 2 - 3eme tableau : Air du chevalier de la Force

Stanislas de Barbeyrac, Orchestre National de France, Jérémie Rhorer (direction)

RADIO FRANCE

♫ Franz SCHUBERT / Hector BERLIOZ (orchestration)

Erlkönig D 328 - arrangement pour ténor et orchestre

Stanislas de Barbeyrac, Insula Orchestra, Laurence Equilbey (direction)

ERATO