"Ma vie extraordinaire", le nouveau livre de Benoît Duteurtre

Dans "Ma vie extraordinaire", récit autobiographique sorti en mars aux Éditions Gallimard, Benoît Duteurtre nous propose une réflexion sur le monde moderne en voyageant dans la douceur de ses souvenirs d’enfance et dans ses chemins de vie d’homme adulte, gravitant autour de la musique.

Le nouveau livre de Benoît Duteurtre, Ma vie extraordinaire, est sorti le 11 mars 2021 dans la Collection Blanche des Éditions Gallimard.

, © Gallimard / 2021

Ce livre est une quête du merveilleux jusque dans la banalité de la vie.C’est d’abord un souvenir d’enfance : les vacances du narrateur et l’enchantement de la montagne auprès d’un vieil oncle et de son épouse, héros discrets de la Résistance.Puis c’est un portrait de l’homme adulte avec ses élans, ses failles, ses obsessions (elles-mêmes extraordinaires), mais aussi son amour des lieux ou sa curiosité pour les artistes oubliés.Enfin c’est la rencontre d’une femme presque centenaire.Miroir d’une existence d’écrivain fou de musique, mélange de lumière, d’ombres et de drôleries, ce roman est aussi une réflexion sur la modernité et ses transformations à l’aube du XXIe siècle.

Benoît Duteurtre est un romancier, essayiste et critique musical français. Il est également depuis 1999 producteur de l'émission Etonnez-moi Benoît, chaque samedi sur France Musique.

Parmi ses nombreux ouvrages, on note Requiem pour une avant-garde (essai publié en 1995), Livre pour adultes (Gallimard, 2016), et plus récemment Les dents de la maire : souffrances d'un piéton de Paris : récit (Fayard, 2020) ou En marche ! Conte philosophique (Gallimard, 2018).