Adam Laloum, pianiste, au Festival de La Roque d'Anthéron

Le jeudi 10 août 2017 aux Semaines Musicales de Quimper : Concert avec Jean-Jacques L’anthoen au Domaine de l’Orangerie de Lanniron à Quimper. Au programme : An die Ferne Geliebte op 98 de Beethoven et Dichterliebe op 48 de Schumann.

Le lundi 14 août 2017 au Festival de la Roque d’Anthéron à l'Abbaye de Sylvacane. Au programme : Beethoven Sonate n°8 op.13 « Pathétique », Beethoven Sonate n°21 op.53 « Waldstein » et Schubert Sonate pour piano no 19 en do mineur, D. 958.