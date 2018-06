Frédérick Haas et Santtu-Matias Rouvali sont les invités de Musique Matin

08h05-08h30 : Frédérick Haas

Claveciniste français installé à Bruxelles, Frédérick Haas est passionné depuis l’enfance par son instrument dont il a commencé la pratique dès l’âge de douze ans. Il a étudié le clavecin, l’orgue et la musicologie à Paris, Bruxelles et Amsterdam ou lors de master classes, et s’est enrichi au contact d’instruments originaux importants, ainsi que dans les ateliers de facteurs et de restaurateurs, où il apprend à connaître le clavecin en profondeur, et en maîtrisant l’art de l’accord et des réglages, à en exploiter tout le potentiel sonore.

Frédérick Haas se produit en soliste dans le monde entier, au clavecin ou au pianoforte, ou à la tête de l’ensemble Ausonia qu’il a fondé avec la violoniste Mira Glodeanu, afin de donner vie à des projets musicaux originaux. Il est professeur de clavecin au Conservatoire royal de Bruxelles depuis 1997.

Actualité

Projet Scarlatti 555 qui consiste à donner en concert les 555 sonates de Domenico Scarlatti (enregistrées il y a 30 ans au château d’Assas par Scott Ross). 30 clavecinistes sont impliqués dans le projet qui se déploiera lors de 35 concerts dans des lieux patrimoniaux exceptionnels de la région Occitanie.

Ce projet prend vie au coeur du festival Radio France Occitanie Montpellier.

Frédérick Haas en concert dans le cadre du projet Scarlatti 555 :

Dimanche 15 juillet à la salle Pasteur de Montpellier

à la salle Pasteur de Montpellier Lundi 23 juillet au Château d’Assas pour clôturer le projet Scarlatti 555 en direct sur France Musique

Autres concerts

15 juin à 20H30 à l’abbaye de Baume-Les-Messieurs dans le cadre du Festival de Musique Baroque du Jura

à 20H30 à l’abbaye de Baume-Les-Messieurs dans le cadre du Festival de Musique Baroque du Jura 01 septembre à 17h00 au château de l’Hermitage à Valenciennes

♫ Programmation musicale Frédérick Haas

Domenico SCARLATTI

Sonate en la majeur K 62

Frédérick Haas

CHANDOS

Domenico SCARLATTI

Sonate K 490

Scott Ross

1975 Archive INA

Heinrich Ignaz Franz BIBER

Sonata IX : Chemin de Croix

Ausonia

HITASURA PRODUCTIONS

Johann Jakob FROBERGER

Plainte faite à Londres pour passer la Mélancolie

Frédérick Haas

HITASURA PRODUCTIONS

08h30-08h55 : Santtu-Matias Rouvali

Né en 1985 à Lahti (Finlande) de deux membres de l’Orchestre symphonique de sa ville natale, Santtu-Matias Rouvali étudie d’abord la percussion. C’est à l’âge de vingt-deux ans qu’il se consacre véritablement à la direction d’orchestre ; à l’Académie Sibelius, il se forme alors auprès de Jorma Panula, Leif Segerstam et Hannu Lintu.

Après avoir remplacé au pied-levé un chef de l’Orchestre symphonique de la radio finlandaise, il dirige le Tapiola Sinfonietta, dont il devient le principal collaborateur jusqu’à 2014. En 2017, il entreprend une tournée européenne avec l’Orchestre de chambre de Lausanne et se produit au Japon avec l’Orchestre philharmonique de Tampere dont il est directeur musical (jusqu’en 2019). Il est aussi directeur musical de l’Orchestre symphonique de Göteborg depuis la saison 2017-2018 et chef invité du Philharmonia Orchestra.

Actualité

Santtu-Matias Rouvali est en concert vendredi 08 juin 2018à l’auditorium de Radio France à la Maison de la Radio.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

Autres concerts avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France

dimanche 22 juillet à 20h dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

à 20h dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier vendredi 08 février à 20h à l’auditorium de Radio France (Paris)

à 20h à l’auditorium de Radio France (Paris) samedi 09 février à 14h à l’auditorium de Radio France (Paris)

♫ Programmation musicale Santtu-Matias Rouvali