"Siam - Au fil de l'eau", le livre-disque pour enfant d'Arnaud Thorette

Une fois n'est pas coutume, Arnaud Thorette s'essaie à l'écriture d'un livre-disque pour enfant ! Accompagné par Johan Farjot, "Siam - Au fil de l'eau", se plonge dans l'histoire d'une fillette habitant au large du Mékong, qui va traverser les océans à destination de San Francisco.

Fort d'une longue et fructueuse discographie, l'altiste et violoniste Arnaud Thorette est considéré comme « un des artistes les plus actifs de sa génération » (Télérama). Il s’est notamment distingué lors de son parcours musical en remportant cinq grands prix internationaux (Bordeaux, Gênes, Paris, Nüremberg et Haverhill) ainsi que le prix de l’Académie Ravel. Il étudie au CNSMD de Lyon et obtient en 2003 le DNSEM, ainsi que les diplômes de perfectionnement en alto et en musique de chambre. Il étudie au Centre de musique baroque de Versailles, à Rotterdam et à Sienne, obtenant une dizaine de récompenses.

Arnaud Thorette est aux côtés du pianiste Johan Farjot, le directeur artistique de l’Ensemble Contraste, avec lequel il renouvelle l'approche du concert "classique".

Ouvert à tous les genres musicaux, Arnaud Thorette se produit sur les plus grandes scènes et festivals français et européens, et dans une quarantaine de pays. Egalement créateur d'une trentaine d'œuvres contemporaines, il enregistre les concertos pour alto de Karol Beffa et de Philippe Hersant, avec lesquels il a tissé des liens étroits.

L'Ensemble Contraste fête ses 20 ans !

Décomplexer la musique classique, mélanger les genres et provoquer la surprise lors de concerts inédits, voilà bien la nature profonde de l'ensemble créé en 2000 par Arnaud Thorette et Johan Farjot.

Le culte de l’amitié, la diversité et la spontanéité des musiciens de cet ensemble ainsi que la recherche de ses propres arrangements musicaux permettent ainsi une programmation originale, exigeante et accessible à tous, de la musique baroque et classique, au tango, à la comédie musicale, au jazz et à la création contemporaine.

Siam - Au fil de l'eau

Sorti le 28 octobre dernier chez Flammarion Jeunesse, "Siam - Au fil de l'eau" est un conte musical imaginé et écrit par Arnaud Thorette, composé par Johan Farjot, interprété par l'Ensemble Contraste et dessiné par Olivier Latyk.

Accessible dès 6 ans, ce livre-disque raconte en musique l'histoire de Siam, une petite fille vivant au Vietnam durant les années 1970, qui va traverser les océans jusqu'à San Francisco, sur les traces de son père. Au fil de cette aventure en 41 chansons, elle trouvera son véritable destin.

Pour ce fabuleux projet, Arnaud Thorette a fait appel à de nombreux chanteurs et comédiens, tels que François-Xavier Demaison, Gérard Jugnot, Karine Deshayes, ou encore Juliette.

L'aboutissement de ce projet s'est révélé difficile, puisqu'il a été réalisé durant le confinement en mars, à distance.

Siam - Au fil de l’eau est une aventure artistique et humaine, née d’une rencontre entre Flammarion Jeunesse et l’Ensemble Contraste, en soutien à l’association Le Rire Médecin. Pour chaque ouvrage acheté, 1€ sera reversé à l'association, qui oeuvre pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés.