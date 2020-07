Marie-Josèphe Jude est l'invitée du jour !

Pianiste concertiste et professeur au CNSMD de Paris, Marie-Josèphe Jude vient nous parler du festival Nice Classic Live dont elle est la directrice artistique.

Née d'un père français et d'une mère sino-vietnamienne, c'est à Nice que Marie-Josèphe Jude suit ses premières leçons de harpe et de piano. Encouragée par Gyorgy Cziffra, Marie-Josèphe Jude entre dès l'âge de 13 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Marie-Josèphe Jude parcourt dès lors les salles et festivals du monde entier, de Montpellier à Bath, de la Roque d'Anthéron à Kuhmo, de Bagatelle à Locarno. Elle joue en soliste sous la direction de Brüggen C.Dutoit, M.Foster, E.Krivine, J.-Y.Ossonce, A.Tamayo ou encore K.Weise.

Marie-Josèphe Jude ouvrira le festival Nice Classic Live ce soir à 20h avec au programme :

Philip Glass

Metamorphosis

Valentina Igoshina et Marie-Josèphe Jude (piano)

Azan Caro (Musique électronique)

Ludwig van Beethoven

Variations sur les 9 Symphonies - arrangement pour 2 pianos et 8 mains

Michel Béroff, Florent Boffard, Claire Désert et Marie-Josèphe Jude (piano)