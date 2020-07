Corentin Giniaux est l'invité du jour

Une matinale aux couleurs particulièrement swing avec notre invité, Corentin Giniaux, clarinettiste du Hot Sugar Band qui est aussi l'un des fondateurs d'AdLib TV, la nouvelle web TV du jazz émergent.

Corentin Giniaux

Musicien éclectique, Corentin Giniaux joue des clarinettes ainsi que du saxophone alto ou encore des claviers au sein de formations de jazz (Hot Sugar Band, Aleph), jazz manouche (Django 100, Sébastien Giniaux Quartet), afrobeat (Novogama), electro-swing (Ginkoa) musique classique et contemporaine. Il s’est notamment produit aux Montreux Jazz Festival, Jazz à Vienne, Montréal Jazz Festival, Jazz Fest Berlin.

Il compose également des musiques de spectacles (Fragments, Cie Arthur Harel, 2011 ; Paprika, Cie Nathalie Billard, 2009 ; …) et courts métrages.

Corentin Giniaux commence l’apprentissage de la musique à 5 ans au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourg la Reine ; il choisit la clarinette, qu’il étudie treize années durant auprès de Didier Delettre. Il acquiert également une solide base de solfège et de culture musicale dans les classes d’Emmanuel Oriol et de Claude Abromont.

Parallèlement, dès l’âge de 12 ans, il développe sa capacité à improviser ainsi que son oreille, apprend le piano en autodidacte, et commence rapidement à composer. A 17 ans, après l’obtention de son baccalauréat et de son certificat de fin d’études musicales, il se tourne vers les métiers du son ; diplômé avec mention de l’IIIS, il assiste pendant un temps P. Teissier du Cros et devient preneur de son/mixeur pour de nombreux artistes de tous styles.

Mais la pratique musicale le rattrape, et après s’être perfectionné en jazz auprès de Philippe Poussard, il joue des clarinettes au sein de diverses formations de jazz, swing manouche, afrobeat, musiques des Balkans …

Multi-instrumentiste (claviers, saxophones), rompu aux techniques de la musique électronique, il compose aussi des musiques de spectacles, pièces chorégraphiques et courts métrages, dont certaines ont été primées. Il fait de la clarinette basse sa priorité, et explore en particulier cet instrument au sein du sextet Les Rugissants, avec lequel il gagne à l’été 2013 le tremplin national de jazz de Vannes, après une seconde place remarquée au tremplin d’Oloron.

Son travail est remarqué au tremplin du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés où il obtient une mention spéciale de soliste. Il fait partie des groupes « Django 47 » (swing) et « Emergency Jazz Situation » (jazz influencé par la pop et les musiques du moyen-orient), et se produit régulièrement en aux côtés de la chanteuse Mathilde dans des formations allant du trio au septet.

A l’hiver 2014, il se lance dans la composition d’un répertoire personnel à créer avec un quartet et un trio sous son nom.

Hot Sugar Band

Fondé en 2010, le Hot Sugar Band est rapidement devenu l’un des groupes phares du monde du lindy-Hop et des danses swing, avant de gagner une belle notoriété dans le milieu du jazz en général.Basé à Paris et constitué de quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène jazz française, le groupe se produit au sein des plus importants évènements dédiés au swing dans plus de 50 pays - Suède, Hongrie, Lituanie, Vietnam, Canada, Espagne, Corée du Sud, Chine, Italie, Pays-Bas ... Le son de cet orchestre, qui tire ses influences du sextet de John Kirby comme des classiques de Count Basie, ainsi que l’énergie inépuisable de ses musiciens, font du Hot Sugar Band l’un des groupes les plus demandés dans le monde du swing, avec plus de 350 concerts ces 5 dernières années.

A paraître à l'automne 2020 : Eleanora – the early years of Billie Holiday

AdLib TV

AdLib TV est la nouvelle web TV du jazz émergent. Créée à l’initiative d’un collectif de musiciens, elle organise et diffuse à ses abonnés, un concert par semaine depuis ses locaux au Nouveau Pretexte à Fontenay-sous-Bois. Transmis en temps réel, ce qui permet un lien entre musiciens et public par l’intermédiaire d’un «chat» et d’une interview interactive après le concert, ils leurs sont par la suite accessibles en replay.

Adlib constitue donc un grand catalogue de concerts de jazz et d’esthétiques voisines, de qualité très pointue visuellement et d’un point de vue du son .