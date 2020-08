Valentin Tournet est l'invité du jour !

Le violiste Valentin Tournet est en direct dans Musique Matin pour nous parler du festival Musique à la Source, où il y donnera deux concerts.

Valentin Tournet a évolué dans un environnement musical depuis sa naissance en 1996.

Le chef d’orchestre débute la viole de gambe à l’âge de 5 ans et se passionne rapidement pour cet instrument. Il se forme dans les conservatoires de Paris et de Bruxelles auprès de Christophe Coin, Philippe Pierlot et reçoit les conseils de Jordi Savall.

En 2017, il fonde l’ensemble La Chapelle Harmonique qui réunit un chœur et un orchestre sur instruments d’époque. Avec cet ensemble, il aborde les oratorios de Bach et la musique de scène de Rameau.

Valentin Tournet et La Chapelle Harmonique seront en concert les 08 et 15 août dans le cadre du festival Musique à la Source.