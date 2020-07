Roberto Alagna est l'invité du jour

Il devait interpréter "Samson et Dalila" avec Marie-Nicole Lemieux aux Chorégies d’Orange le 10 juillet 2020 mais la production de cet opéra de Camille Saint-Saëns est reportée au 10 juillet 2021. Roberto Alagna évoque ce matin son été musical pas comme les autres.

Les Chorégies d'Orange sur France Musique

France Musique, partenaire des Chorégies, leur consacre plusieurs de ses soirées tout l'été. Grâce à ses enregistrements et ses archives, la chaîne diffuse les grandes heures des festivals en respectant leur chronologie. Ainsi, les Chorégies d'Orange seront à l’honneur sur l’antenne dans "Le concert du soir" les samedis 5 et 12 juillet, ainsi que le samedi 1er août, à 20h.

Dimanche 5 juillet

Richard Wagner, Le Vaisseau fantôme

Ann Petersen, Egils Silins, Stephen Milling...

Orchestre philharmonique de Radio France, Mikko Franck (12 juillet 2013)

Richard Wagner, Tristan et Isolde (extraits)

Birgit Nilsson, Jon Vickers

Orchestre philharmonique de l’ORTF, Karl Böhm (07 juillet 1973)

Dimanche 12 juillet

Giacomo Puccini, La Bohème

Roberto Alagna, Angela Gheorghiu

Orchestre national de France, Jesús López Cobos (2 août 2005)

Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra (extraits)

Montserrat Caballé, Piero Cappuccilli

Orchestre national de France, Maurizio Arena (13 juillet 1985)

Biographie

Ténor franco-italien né à Clichy-sous-Bois en 1963 de parents siciliens émigrés, Roberto Alagna est initié au chant dès l’enfance par sa famille. À 10 ans, il apprend le solfège au Conservatoire national de musique du Raincy et s'initie à la guitare. Il chante sept ans plus tard dans les cabarets parisiens et fait la connaissance de Rafaël Ruiz, chanteur et contrebassiste avec lequel il apprend les bases du chant classique.

Il commence par la variété dans des cabarets jusqu’à 22 ans, sort le 45 tours “Embrasse-moi” chez Eddie Barclay, avant d’intégrer en 1987 l’Ecole de l’Opéra de Paris. Il remporte le Concours Pavarotti en 1988 puis débute sa carrière lyrique dans le rôle d’Alfredo Germont de La Traviata de Verdi sur la scène anglaise du Glyndebourne Touring Opera. En France, il se fait connaître en 1993 en incarnant Alfredo dans La Traviata pour ses débuts aux Chorégies d’Orange, le rôle-titre masculin de Roméo et Juliette de Gounod au Théâtre du Capitole de Toulouse, puis à l’Opéra-Comique de Paris en 1994. Il fait ses débuts au MET en 1996.

Il alterne les opéras français et italiens, ses deux répertoires de prédilection. Sa diction dans ces deux langues, et notamment en français participent à sa renommée. En 1997, il est applaudi dans le rôle-titre de Werther de Massenet au Capitole de Toulouse avant de chanter deux ans plus tard à Peralada, son premier Don José dans Carmen de Bizet, le début d’une longue série.

En août 2007, il interprète le rôle de Manrico dans le Trouvère de Verdi aux chorégies d'Orange où il chante tous les étés depuis 1998. Pour la première fois sur le service public, l'opéra est diffusé en direct en première partie de soirée sur France 2.

En juin 2020, Roberto Alagna devait faire son grand retour à La Scala de Milan après 14 ans d’absence dans Fedora d’Umberto Giordano en Comte Lloris Ipanoff, mais le spectacle a été annulé par la pandémie de Coronavirus. Idem pour ses retrouvailles scéniques avec les Chorégies d’Orange qui sont reprogrammées pour 2021, avec le rôle-titre de Samson et Dalila.

Prochains concerts de Roberto Alagna

19 septembre 2020 : Carmen de Georges Bizet au Stade de France

Octobre 2020 : Madame Butterfly, Puccini au Bayerische Staatsoper de Munich

Novembre 2020 : Pagliacci, Leoncavalloau Wiener Staatsoper de Vienne

Décembre 2020 : Lohengrin, Wagner au Staatsoper de Berlin