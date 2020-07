Robin Pharo est l'invité du jour

Robin Pharo donnera une série de concerts tous les jours à 17h du 28 juillet au 2 août, aux côté de l'Ensemble Près de votre oreille, dans le cadre du festival Les Impromptus.

Robin Pharo commence la viole de gambe à 5 ans, avec Jean Louis Charbonnier, Caroline Howald, Ariane Maurette puis avec Christophe Coin au CNSMD de Paris où il obtient sa licence de 1er cycle supérieur et son master de 2ème cycle supérieur. En 2017, il crée l'ensemble Près de votre oreille. Il enregistre le disque Come Sorrow (label Paraty) et consacré à la chanson élisabéthaine, dans le magnifique théâtre élisabéthain du Château d'Hardelot.

Pleinement engagé dans la recherche sur la musique vocale et la chanson élisabéthaine, Près de votre oreille continuera son cheminement dans quelques-unes des plus sublimes pages pour consort de violes de gambe de la tradition anglaise, avec quelques incursions de l’autre côté de la Manche, chez Marc-Antoine Charpentier et Eustache Du Caurroy.

Ensemble Près de votre oreille

Robin Pharo, viole de gambe et conception artistique

Marion Martineau, Ronald Martin Alonso, Atsushi Sakai, Agnès Boissonnot-Guilbault, viole de gambe