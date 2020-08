Aurèle Marthan est l'invité du jour

En dépit de la situation de crise autour du COVID-19, le festival de musique de chambre Classic à Guéthary fait de la résistance et s’étoffe pour cette huitième édition, qui aura lieu du 13 au 17 août. Au programme : le Quatuor Hanson, l’Ensemble Ouranos, Edgar Moreau ou encore Nicholas Angelich.

Aurèle débute le piano à l’âge de 4 ans. Il étudie le piano et la musique de chambre notamment au CNSM de Paris, à l’Istituto Superiore di Cremona en Italie ainsi qu’à la Royal Academy of Music de Londres où il y obtient son Master de soliste. Il a suivi principalement l’enseignement de Denis Pascal, Maurizio Baglini et Tatiana Sarkissova ainsi que pour la musique de chambre, celui de Philippe Bernold, Emmanuelle Bertrand, Eric Le Sage, Paul Meyer et Itamar Golan dans la classe duquel il obtient son Master de musique de chambre au CNSM en sonate avec la flûtiste Mathilde Caldérini. Aurèle a également bénéficié des masterclasses de Pascal Devoyon et Imogen Cooper.

Il est invité à se produire en soliste et en tant que chambriste en France et à l’étranger, salle Pleyel, Maison de la Radio, au Couvent des Récollets dans le cadre du Festival des Pianissimes, salle Cortot, aux Invalides, à l’Institut Hongrois, au Festival Chopin à l’Orangerie de Bagatelle, au Festival de la Vézère, aux Rencontres Artistiques de Bel Air, au Festival Debussy, au Festival international « Les Musicales du Parc de Wesserling« , en Italie au Théâtre de Cremona et au Fazioli Hall de Milan, à Londres au Steinway Hall, Parliament Chamber et St James’s Church Piccadilly, à Vienne en Autriche, en Allemagne, en Corée du Sud, en Chine.

Il a fait ses débuts en juillet 2018 au 30e Festival International de Colmar dirigé par Vladimir Spivakov, en trio avec Edgar Moreau et Ekaterina Kornishina.

Après un premier disque consacré à Ravel, Aurèle vient de sortir son deuxième disque « Mozart Project » sous le label EnPhases en compagnie du Quatuor Hanson, d’Etienne Durantel et des musiciens membres de l’Ensemble Ouranos.

Il participe également régulièrement à des émissions de radio sur France Musique ainsi qu’à la Radio Suisse Romande où il a notamment joué en direct lors du concours Clara Haskil en 2011. En 2016, il est quart de finaliste du concours international de piano Reine Elisabeth.

Il est fondateur et directeur artistique du festival “Classic à Guéthary”, et a pris la direction artistique du Festival « Classique au naturel »dont la première édition s’est déroulée à Orthez en mai 2018.

En 2013, à 26 ans, Aurèle Marthan créé le festival de musique de chambre « Classic à Guéthary ». Musicien fédérateur, Aurèle Marthan réunit autour de lui pour partager ensemble le plaisir de la musique de chambre, des musiciens parmi les meilleurs de la jeune génération ainsi que des artistes internationaux qu’il admire tels que Edgar Moreau, Natacha Kudritskaya, Mathilde Caldérini, Anastasia Kobekina, Nika Goric, Victor Jacob, Adrien Boisseau, François Tissot, Selim Mazari, Etienne Durantel, Jodie Devos, Pierre Fouchenneret, Marie Chilemme, Alexandra Soumm, David Kadouch, Itamar Golan, Denis Pascal, Eric Le Sage ou encore Paul Lay, Quatuor Arod…

L’édition 2018 a permis d’entendre Edgar Moreau, Adam Laloum, Adrien La Marca, Paul Lay, Quatuor Hanson, Franck Russo, Verena Chen, et bien d’autres surprises. » J’ai imaginé ce festival comme un rendez-vous convivial au cœur des magnifiques paysages du pays basque. Depuis 5 ans, le Festival participe au développement culturel du village dans lequel j’ai grandi ! » explique Aurèle Marthan, qui a souhaité mettre en valeur les lieux emblématiques de Guéthary, comme le musée ou encore l’église St Nicolas.

Le Festival Classic à Guéthary, du 13 au 17 août

En 2013, à 26 ans, Aurèle Marthan créé le festival de musique de chambre « Classic à Guéthary ». Musicien fédérateur, Aurèle Marthan réunit autour de lui pour partager ensemble le plaisir de la musique de chambre, des musiciens parmi les meilleurs de la jeune génération ainsi que des artistes internationaux qu’il admire tels que Edgar Moreau, Natacha Kudritskaya, Mathilde Caldérini, Anastasia Kobekina, Nika Goric, Victor Jacob, Adrien Boisseau, François Tissot, Selim Mazari, Etienne Durantel, Jodie Devos, Pierre Fouchenneret, Marie Chilemme, Alexandra Soumm, David Kadouch, Itamar Golan, Denis Pascal, Eric Le Sage ou encore Paul Lay, Quatuor Arod…

L’édition 2018 a permis d’entendre Edgar Moreau, Adam Laloum, Adrien La Marca, Paul Lay, Quatuor Hanson, Franck Russo, Verena Chen, et bien d’autres surprises. » J’ai imaginé ce festival comme un rendez-vous convivial au cœur des magnifiques paysages du pays basque. Depuis 7 ans, le Festival participe au développement culturel du village dans lequel j’ai grandi ! » explique Aurèle Marthan, qui a souhaité mettre en valeur les lieux emblématiques de Guéthary, comme le musée ou encore l’église St Nicolas.