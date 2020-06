Christophe Rousset est notre invité du jour

Musicien et chef d’orchestre impliqué dans la redécouverte du patrimoine musical européen, Christophe Rousset devait diriger le 11 juillet prochain la recréation de l'opéra "Armida" d’Antonio Salieri dans le cadre du festival international d'opéra baroque et romantique de Beaune...

Biographie

L’étude du clavecin à la Schola Cantorum de Paris avec Huguette Dreyfus, puis au Conservatoire Royal de la Haye avec Bob van Asperen (il remporte à 22 ans le prestigieux 1er Prix du 7e concours de clavecin de Bruges), suivie de la création de son propre ensemble, Les Talens Lyriques, en 1991, permettent à Christophe Rousset d’appréhender parfaitement la richesse et la diversité des répertoires baroque, classique et préromantique.

Il poursuit une carrière active de claveciniste et de chambriste en se produisant et en enregistrant sur les plus beaux instruments historiques. Ses enregistrements des œuvres pour clavecin de Louis et François Couperin, Rameau, D’Anglebert, Royer, Duphly, Forqueray, Balbastre, Scarlatti et les divers enregistrements consacrés aux pièces de J. S. Bach (Partitas, Variations Goldberg, Concertos pour clavecin, Suites anglaises, Suites françaises, Klavierbüchlein, Clavier bien tempéré) sont considérés comme des références.

Concerts à venir

Vendredi 17 juillet : Festival des Heures musicales de l’Abbaye de Lessay

21h00 - Gilone Gaubert (violon), Les Talens Lyriques et Christophe Rousset (clavecin)

Dimanche 19 juillet : Festival de Saintes LE LABO

19h00 - Double soirée : Kwartet / Les Talens Lyriques dans les jardins de l’abbaye aux dames.

Après des « Mélodies Françaises » (transcriptions pour quatuor à cordes) avec Lucile Richardot et le Kwartet, Les Quatre Saisons de Vivaldi par les Talens Lyriques et Gilone Gaubert (violon)

Dernière parution discographique

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

Sandrine Piau, Christopher Lowrey, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

Sur l'antenne de France Musique

Grâce à ses nombreux enregistrements et ses archives incroyables, France Musique diffuse les grandes heures des festivals, en respectant leur chronologie.

De belles soirées en perspective, rythmées de témoignages (artistes, chefs, directeurs de festivals...) et de souvenirs.

Rediffusion de Zaïs de Rameau, avec Les Talens Lyriques et le chœur de Namur dirigés par Christophe Rousset.

Captation réalisée au Festival de Beaune le 5 juillet 2014 (date à confirmer).

Programmation musicale

RameauZaïs, ouverture Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction), Archive Beaune 5 juillet 2014

SalieriTarare, Acte V, sc. 7-9 « le trône est pour moi sans appât » Cyrille Dubois (Atar), Jérôme Boutillier (Urson), Tassis Christoyannis (Athénée), Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)