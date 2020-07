Jean-Yves Patte, historien et musicologue, est l'invité du jour

Durant la 9e édition du festival Debussy, Jean-Yves Patte animera des “causeries” ! Comment finalement Debussy est-il devenu classique sans l’être ? Itinéraire du café-concert au cabaret... Plongée depuis les salons mondains jusqu’aux coins et recoins des scènes nouvelles !

La 9ème édition du Festival Debussy aura bien lieu cette année du 23 au 26 juillet et est soutenue par France Musique.

Cette édition particulière propose un format resserré avec notamment de jeunes artistes qui ont le vent en poupe.

Depuis les jardins de la grenouille de la ville d’Argenton sur Creuse, appelée aussi « Petite Venise du Berry» et située en plein cœur de la vallée des peintres impressionnistes, seront proposés en plein air des concerts gratuit à 17h, des causeries avec le musicologue Jean-Yves Patte...

"Les causeries de Jean-Yves Patte"

Jeudi 23 juillet - Les Jardins de la Grenouille, 17h (Accès Libre)

DEBUSSY, CLASSIC OR NOT CLASSIC ?

Peut-on échapper aux contraintes du moule – en l’occurrence, le conservatoire – qui façonne l’artiste ? Quelles ont été les luttes de Claude Debussy au cœur de cette vénérable institution et surtout quelles ont été ses lignes de fuite ? Comment finalement est-il devenu classique sans l’être ?

Vendredi 24 juillet - Les Jardins de la Grenouille, 15h (Accès Libre)

PROUST – HAHN – DEBUSSY : DU CAFE CONCERT AU CABARET...

Il est peu probable qu’ils se soient croisés. Mais la fréquentation de ces lieux de divertissement leur a ouvert de nouveaux horizons. Le renouvellement d’un genre presque à bout de souffle pour Reynaldo Hahn et l’ouverture vers des libertés nouvelles pour Claude Debussy…

Samedi 25 juillet - Les Jardins de la Grenouille, 15h (Accès Libre)

ET PENDANT CE TEMPS LÀ…

Que se passe-t-il en dehors de Claude Debussy ? Quelle est la vie des théâtres, qui sont les autres stars classiques ou non ? Une petite plongée des salons mondains jusqu’aux scènes nouvelles… en passant par les balbutiements du jazz.