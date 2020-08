Bertrand Chamayou est l'invité du jour

Le pianiste Bertrand Chamayou vient nous parler du Festival de La Roque d'Anthéron où il y donnera un récital de lundi 10 août prochain.

Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste multiple, aussi bien chambriste que grand défenseur de la musique de notre temps. Très impliqué dans la création, il a collaboré avec Henri Dutilleux et György Kurtág, et plus récemment avec Thomas Adès et Michaël Jarrell qui lui a dédié son dernier concerto pour piano. Seul artiste français à avoir remporté les Victoires de la Musique à quatre reprises et dans toutes les catégories, Bertrand Chamayou a été formé au Conservatoire de Toulouse, sa ville natale, où il a vite été repéré par Jean-François Heisser, devenu par la suite son professeur au CNSMD de Paris ; il s'est également perfectionné auprès de Maria Curcio à Londres.

Bertrand Chamayou donnera un concert le lundi 10 août à 21h dans le cadre du Festival International de Piano de La Roque d'Anthéron. Ce concert sera diffusé en direct sur France Musique.