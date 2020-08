Victoire Bunel est l'invitée du jour

La mezzo-soprano donnera un récital Handel, Telemann et Bach avec L’Escadron volant de la Reine, concert qui clôturera le Festival Août musical de Deauville, ce vendredi 14 août.

Victoire Bunel débute le chant au Conservatoire du 9e avant d’intégrer la Maîtrise de Radio France où elle recevra une formation d’excellence sous la direction de Toni Ramon. Elle poursuit ses études au Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs avec Mélanie Jackson avant de rentrer 1ère nommée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) dans la classe de Valérie Guillorit. Après une année d’Erasmus à la Royal Academy of Music à Londres, elle obtient en juin 2018 son Master au CNSMDP Mention Très bien à l’unanimité avec les félicitations du jury.

Victoire Bunel a marqué les dernières saisons par ses prises de rôle de Jenny dans L’opéra de Quat’sous de Kurt Weill au Shoreditch Town Hall à Londres, de Théone dans Phaéton de Lully avec Le Poème Harmonique à Perm (Russie) et à l’Opéra Royal de Versailles (dir V. Dumestre, mise en scène B. Lazar) de Maria dans Maria de Buenos Aires de Piazzolla à la Biennale de Venise, de Paula dans la création du Miroir d’Alice de T. Nguyen à l’Opéra de Reims, d’Amando dans Le Grand Macabre de Ligeti à la Philharmonie de Paris avec l’Ensemble Intercontemporain ainsi que dans celui de Siegrune dans Die Walküre de Wagner à l’Opéra de Bordeaux et de Dido dans Dido and Aeneas de Purcell au Stift Festival aux Pays-Bas. On a aussi pu l’entendre à plusieurs reprises à la Philharmonie de Paris (avec Daniel Harding, Matthias Pintscher ou encore Jean-François Hesser), à la Halle aux Grains de Toulouse et au Théâtre du Capitole.

Son premier Cd, Prima Verba, enregistré avec Sarah Ristorcelli et avec la participation du Quatuor Elmire, est consacré à la mélodie française (Séverac, Fauré et Chausson). Il est sorti en magasin en janvier 2020, il est disponible en commande sur internet ainsi que sur toutes les plateformes en ligne (Deezer, Spotify, Idagio, Qobuz…). On peut également entendre Victoire Bunel dans le CD/DVD de Phaéton de Lully capté à l’Opéra Royal de Versailles avec Le Poème Harmonique.

Festival de Pacques - 19ème édition de Août à Deauville

En 9 concerts riches et contrastés, de la musique baroque aux chefs-d’oeuvre du XXème siècle – de Haendel à Xenakis – c’est toute l’histoire de la musique qui vous sera contée, en concert à Deauville et sur la webradio de music.aquarelle, le site diffusant gratuitement les concerts et les archives de tous nos festivals passés.

