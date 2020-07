La cheffe et soprano Barbara Hannigan est l'invitée du jour

Pour ses retrouvailles avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 16 juillet à l'Auditorium de la Maison de la Radio, Barbara Hannigan a conçu un programme néo-classique alliant Joseph Haydn, Benjamin Britten et Igor Stravinsky.

Programme du concert

Benjamin Britten

Métamorphoses pour hautbois solo (extraits)*

Joseph Haydn

Symphonie n° 49 « La Passion »

Benjamin Britten

Les Illuminations

Igor Stravinsky

Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

Olivier Doise hautbois*

Orchestre Philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan direction et chant

Concert diffusé en direct sur France Musique et Arte-Concert

Biographie

Barbara Hannigan mène une activité multiforme. Elle a collaboré avec les metteurs en scène Christoph Marthaler, Andreas Kriegenburg, Krszysztof Warlikowski, la choré- graphe Sasha Waltz, le saxophoniste John Zorn, les chefs Simon Rattle, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, Antonio Pappano, Kirill Petrenko... Soprano, elle a créé plus de 80 œuvres signées Boulez, Dutilleux, Ligeti, Sciarrino, Jarrell, etc. Parmi les opéras qu’elle a marqués en tant que chanteuse : Lulu, Pélléas et Mélisande, Die Soldaten, Hamlet de Brett Dean, Written on Skin et Lessons in Love and Violence de George Benjamin et The Snow Queen d’Abrahamsen, dont elle a créé la version anglaise en janvier 2020 à l’Opéra de Munich.

Directrice artistique du Ojai Festival (Californie) pendant l’été 2019, elle est principal chef invité de l’Orchestre symphonique de Göteborg. Elle a dirigé son premier opéra, The Rake’s Progress, en mai de la même année.

Barbara Hannigan est artiste en résidence à Radio France.

Son 3ème album fait dialoguer Haydn et Grisey. Il est sorti le 27 mars sous le label Alpha.