Antoine Guerber, hommage au professeur Samuel Paty

Antoine Guerber, directeur de l'Ensemble Diabolus in Musica avait rencontré Samuel Paty et ses élèves au Collège Bois d'Aulne de Conflans Sainte Honorine, lors d'un atelier musical pédagogique, le 30 janvier 2020. En cette rentrée des classes, témoignage et hommage à un professeur ouvert d'esprit.

L'ensemble Diabolus in Musica se consacre dès l’origine à l’interprétation des musiques médiévales, en s’appuyant sur les recherches musicologiques, organologiques et philologiques d’une part et sur l’écoute approfondie et attentive des musiques traditionnelles d’Europe et du pourtour méditerranéen d’autre part. Au Moyen Âge, le Diabolus in musica(« le diable dans la musique ») était le nom donné à la présence d'un intervalle de trois tons (aujourd'hui appelé triton).

Diabolus in Musica

Depuis 1992, Diabolus in Musica continue d’explorer l'immense répertoire du Moyen Âge, du chant grégorien aux polyphonies du xve siècle. Son répertoire favori est la musique française composée aux xiie et xiiie siècles. L’ensemble produit régulièrement des CD de qualité, dont la plupart sont primés. Antoine Guerber est également ténor, harpiste et joue de la guiterne ou des tambours. 2021 sera la dernière année d'Antoine Guerber à la tête de l'ensemble, qui continuera en 2022 sous la direction de Nicolas Sansarlat.

"Reine du ciel "

A l'occasion des trente ans de Diabolus in Musica, l'ensemble sortira son prochain disque intitulé "Reine du Ciel". Il s'agit de la dernière messe Ave Regina Caelorum,de Guillaume Dufay (1397 - 1474), mettant musicalement en exergue le passage du moyen-âge à la renaissance. La sortie est prévue pour mars 2021 chez le label Bayard Classique.

Prochains concerts de Diabolus in Musica

Au Grand Théâtre de Tours : Carte blanche à Antoine Guerber"dans l'esprit des Méridiennes":

23 octobre: Ensemble Argusan, musique traditionnelle mongole et musique du monde

29 octobre : Récital lyrique : Frédéric CATON : basse / Vincent LANSIAUX : piano

4 novembre : Musique de l’Inde

9 décembre : Carmen cuisine, fantaisie lyrique et culinaire en “fragnol” avec Ainhoa Zuazua , soprano et Rémi Jousselme, guitare

19 novembre: Ensemble Artifices

17 décembre: Ensemble Dulces Exuviae, Romain Bockler, baryton et Bor Zuljan, luth

19 mars 2021 : Salle Ockeghem de Tours pour les 30 ans de l’Ensemble Diabolus in Musica. Conférence Vinum et Carmina (vin & charcuterie) en amont du concert du lendemain, sur la vièle médiévale, instrument soutien de la voix.

20 mars 2021 : Salle Ockeghem de Tours. Musique profane sur les Trouvères et Troubadours, Concert Vinum et Carmina

24 Juin 2021 : Vinum et carmina pour présenter le concert du 25

25 juin 2021 : Eglise Saint Julien de Tours. Musique Sacrée et création de Thierry Machuel “Notre Dame des flammes”

Hommage à Samuel Paty

"On n'arrêtera pas les pas les professeurs d'enseigner la tolérance, on n'arrêtera pas les musiciens de faire de la musique" Antoine Guerber, suite à l'assasinat du professeur Samuel Paty.

Le 30 janvier 2020, Antoine Guerber, accompagné de deux intervenants musiciens, avait rencontré Samuel Paty et ses collégiens, en classe à Conflans Sainte Honorine. Le concert avait eu lieu devant les élèves de 5e du Collège Bois d'Aulne. Ils se souviennent de Samuel Paty comme d’un homme qui "avait à coeur de faire découvrir à ses élèves d’autres cultures, et particulièrement la culture arabe". Cet atelier musical pédagogique avait pour but de connecter artistiquement les musiques de la renaissance française et les musiques arabes.

Le Syndicat professionnel Les Forces Musicales déclare “Une minute de silence ou minute de musique pour Samuel Paty” .

En ce lundi 2 novembre, jour de rentrée des vacances de la Toussaint, Radio France rend hommage au professeur assassiné le 16 octobre 2020.