Abdel Rahman El Bacha est l'invité de Musique Matin

"Si Mozart et Schubert vivaient à notre époque, ils seraient peut-être chansonniers ou compositeurs de musique de film !

Abdel Rahman El Bacha interprète la Sonate n°23 en fa mineur opus 57 “Appassionata”.

et la Sonate n°21 en ut majeur opus 53 “Waldstein” le 21 septembre au Théâtre de l'Archipel. Deux incontournables de la musique Beethoven dont El Bacha considère qu'il a utilisé le meilleur art que son époque pouvait lui donner." Il poursuit : " Aujourd'hui il n'y a plus une musique, mais des musiques, plusieurs manières de définir la composition musicale. Et si Mozart et Schubert vivaient à notre époque, ils seraient peut-être chansonniers ou compositeurs de musique de film !"

Prochain concert

5 octobre 2018 dans le cadre du festival Les Nuits Romantiques du Lac du Bourget à la Grange Bateliere de Saint Pierre de Curtille (73)

27 janvier 2019 avec le Quatuor Parisii et Dominique Desjardins, (contrebasse) au Théâtre Montansier de Versailles (78)

♫ Programmation musicale

Ludwig van BEETHOVEN

Sonate n°6 pour piano en fa majeur op.10 n°2 : 3. Presto

Abdel Rahman El Bacha

MIRARE 2013

Abdel RAHMAN EL BACHA (CD)

Dix pièces romantiques : III. Hommage à Schumann

Abdel Rahman El Bacha

MIRARE 2018

Enrique GRANADOS (CD)

Danses espagnoles : V. Andalouse

Abdel Rahman el Bacha

OCTAVIA RECORDS 2018