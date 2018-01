La hautboïste Céline Moinet est l'invitée de Musique Matin

Céline Moinet se produit régulièrement en tant que soliste et chambriste. Elle interprète les célèbres concertos pour hautbois avec la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre Philharmonia de Prague, le Pacific Music Festival Orchestra, le New Japan Philharmonic, l’orchestre symphonique de Kyoto, l’orchestre de Hyogo, l’Orchestre de chambre de Bâle ou encore les Dresdner Kapellsolisten.

En 2012 est paru le premier disque de Céline Moinet pour le label Harmonia mundi, "Celine Moinet, Oboe - JS et CPE Bach, Berio, Britten". En 2014, la musicienne a sorti son deuxième album intitulé "Méditations - Oboe et Harp at the Opéra", accompagnée de Sarah Christ à la Harpe.

C'est chez Berlin Classics que Céline Moinet a enregistré "Schumann Romances", son dernier album paru en octobre 2017 avec le pianiste Florian Uhlig et le violoncelliste Norbert Angera.

Programmation musicale de l'invitée

♫ Benjamin BRITTEN

6 Métamorphoses d’après Ovide op. 49 : I. Pan

Céline Moinet (hautbois)

HARMONIA MUNDI

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Sonate pour hautbois et basse continue en fa majeur HWV 363a

Marcel Ponseele (hautbois), Ewald Demeyere (clavecin)

ACCENT

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Eugène Onéguine : Acte 2, Scène 2 : Air de Lenski

Staatskapelle Dresden, James Levine (direction)

DG

♫ Gaetano DONIZETTI

Concerto : Andante sostenuto en fa mineur - réduction pour hautbois et harpe

Céline Moinet (hautbois), Sarah Christ (harpe)

HARMONIA MUNDI

♫ Robert SCHUMANN

Meine Rose

Céline Moinet (hautbois), Florian Uhlig (piano)

BERLIN CLASSICS

♫ Robert SCHUMANN

5 Stücke im volkston op.102 : IV. Nicht zu rasch

Céline Moinet (hautbois), Florian Uhlig (piano), Norbert Anger (violoncelle)

BERLIN CLASSICS

♫ Clara SCHUMANN

Trois Romances pour violon et clavier Op.22 : I. Romance en ré bémol majeur

Céline Moinet (hautbois), Florian Uhlig (piano)

BERLIN CLASSICS