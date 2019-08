L'accordéoniste Vincent Peirani est l'invité du jour

Festival international de musique de Dinard

16 août à 20h30 en l’Auditorium Stephan Bouttet

Distribution

Vincent Peirani , accordéon

, accordéon François Salque, violoncelle

Ces deux artistes nous invitent au voyage dans le monde des musiques écrites ou improvisées et projettent des éclairages nouveaux sur le répertoire savant, les thèmes traditionnels d'Europe centrale, le tango et le jazz pour créer un langage original et jubilatoire.

Prochains concerts