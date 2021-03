L'accordéoniste Pascal Contet : "Piazzolla est resté dans la tradition du tango, mais il l'a amené très loin"

Pour le centenaire du compositeur argentin, le musicien grave un disque en hommage à Astor Piazzolla et plus largement au tango, avec l'Orchestre de Chambre de Wallonie. L'occasion d'entendre des grands titres du tango dans des arrangements modernes, ainsi que deux créations originales.

Le musicien éclectique Pascal Contet sortait en février 2021 son disque Tango chez le label Aparté, en hommage à Piazzolla. Le tango d'hier et d'aujourd'hui est à l'honneur, à travers des arrangements pour accordéon et orchestre des grands titres de Piazzolla et de ses précurseurs, Carlos Gardel, Agustin Bardi ou encore Juan d'Arenzio... Mais aussi avec des créations contemporaines de la compositrice argentine Graciela Pueyo et du compositeur français Christophe Julien. C'est avec la complicité de Paul Meyer, à la direction de l'Orchestre de Chambre de Wallonie, que Pascal Contet a pu enregistrer ce disque à la fois dansant et mélancolique.

Pour une reconnaissance de l'accordéon

L'accordéoniste compiégnois a depuis longtemps œuvré pour la reconnaissance de son instrument et d'un répertoire propre à l'accordéon : premier accordéoniste à avoir été nommé aux Victoires de la Musique classique en 2012 (catégories "Soliste instrumental de l'année" et "Enregistrement de l'année"), il est également le dédicataire de concertos pour accordéon écrits par Jean Françaix, Bernard Cavanna, et Bruno Mantovani. Interprète du répertoire contemporain et classique, qu'il a souvent adapté à son instrument, mais aussi improvisateur et chanteur, Pascal Contet est un musicien complet. Il fonde en 2017 le Festival Fort en Musique, dont la 4ème édition se tiendra en août 2021 au Fort Dorsner dans les Vosges.