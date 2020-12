Kristin Scott Thomas : "Il faut continuer à soutenir les salles"

Au cœur d'un drame musical inspiré d'une histoire vraie, Kristin Scott Thomas incarne une femme de militaire, montant une chorale afin de calmer ses inquiétudes. "The Singing Club", film du réalisateur Peter Cattaneo, sera diffusé ce soir sur Canal + à 21h, pour la première française.

A la place d'une sortie cinématographique prévue initialement le mercredi 4 novembre dernier, "The Singing Club" sera diffusé en exclusivité et pour la première fois en France à la télévision, ce soir, sur Canal +, à 21h.

De son anglais original “Military Wives”, le dernier film de Kristin Scott Thomas réalisé par Peter Cattaneo a été montré au public pour la première fois au Festival International du Film de Toronto le 6 septembre 2019 en section “Special Presentations”, ainsi qu'au Festival du Film de Cabourg, en juin dernier.

Ce film musical à l'anglaise se déroule dans une base militaire britannique, où des épouses de militaires, afin de contrer leurs angoissent et de s’occuper, décident de créer une chorale. Kate (Kristin Scott Thomas), femme du colonel et Lisa (Sharon Horgan), vont tenter de mener et diriger cette chorale, en passant outre leurs différents. L’aventure de cette chorale mènera ces femmes au Royal Albert Hall de Londres. La mort de l’un des maris militaire viendra ternir leur joie de vivre.

"The Singing Club" est entièrement inspiré d’une histoire vraie, qui a entraîné un groupe d’épouses de soldats sur la mythique scène du Royal Albert Hall en 2011 où, chaque année, l’armée rend hommage à ses militaires disparus, lors d’une soirée télévisée (The Choir). Ce groupe s’appelait le “Military Wifes Choir”, et était formé des épouses des soldats d’une base de Devon (sud-ouest de l’Angleterre), et dont les tubes sont arrivés en tête des ventes à Noël 2011.

Entre la montée du streaming et la crise culturelle, quel avenir pour le cinéma ?

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, l'actrice revient sur l'avenir du cinéma, à la fois au regard de la crise sanitaire et économique, mais également au regard des nouvelles consommations de films, en particulier avec les plateformes de streaming. "Je pense qu'il y a toujours un public très en attente de l’expérience de groupe. On reçoit un film différemment quand on est chez soi que quand on est en salle. Le plaisir de se retrouver en salle à vivre des émotions avec des inconnus est quelque chose de très précieux.", confie Kristin Scott Thomas.

Selon l'actrice, "On aura toujours envie d'aller voir certains films en salle", rajoutant qu'on ne peut pas "uniquement regarder en streaming".

Aller au cinéma est quelque chose dont j'ai besoin... C'est un acte de résistance !

L'actrice se dit également "catastrophée" de l'état culturel de l'Angleterre. Après un second confinement en novembre, l'Angleterre peut rouvrir ses théâtres et ses salles de cinéma mais selon Kristin Scott Thomas cela ne permettra pas d'atténuer la crise que traverse le secteur culturel : "Malheureusement il y aura énormément de théâtres qui vont fermer, d’artistes qui vont abandonner et vont refaire carrière dans un autre milieu. On va perdre beaucoup de talents" se désole l'actrice.

Kristin Scott Thomas

L'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas fait ses études au Cheltenham Ladies' College à Cheltenham dans le comté anglais du Gloucestershire, puis se forme à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Paris, ville dans laquelle elle vivra les 35 prochaines années, en y obtenant la nationalité française.

En France, elle tourne pour Jean-Pierre Mocky (Agent trouble, 1987), Pierre Jolivet (Force majeure, 1989) ou Marie-France Pisier (Le Bal du gouverneur, 1990). Kristin Scott Thomas accède à la célébrité en jouant dans la comédie romantique Quatre mariages et un enterrement (1994). Son charme rétro et son élégance typiquement british en font une héroïne dramatique idéale pour fresques et films d'époque tel que Le Patient anglais, long métrage d'Anthony Minghella pour lequel elle décroche une nomination aux Oscars en 1997.

En 1998, elle tient le premier rôle féminin dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, rôle initialement proposé à Emma Thompson que lui offre alors Robert Redford, également son partenaire dans le film. Succès international, ce film enregistra presque trois millions d'entrées en France, ce qui consolida sa popularité.

A noté que Kristin Scott Thomas, qui parle un français parfait, assure elle-même le doublage de sa voix en français dans les rôles qu'elle tient initialement en anglais.

De par sa renommé internationale, Kristin Scott Thomas a été la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 1999 et 2010. Elle fut également membre du jury en 2000, sous la présidence de Luc Besson. En février 2019, elle a présidé la 44ème cérémonie des César.