Klaus Mäkelä, nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris à 24 ans

Le jeune chef finlandais Klaus Mäkelä a récemment été nommé directeur musical de l'Orchestre de Paris. Âgé de seulement 24 ans, il succédera à Daniel Harding, parti en août 2019, mais aussi à Paavo Järvi, Daniel Barenboim, Georg Solti ou Herbert von Karajan.

Né à en 1996 à Helsinki, Klaus Mäkelä a suivi des études musicales à l'Académie Sibelius en direction d'orchestre avec Jorma Panula et Marko Ylönen pour le violoncelle. En 2018, il devient principal chef invité de l'Orchestre symphonique de la radio suédoise. Pendant la saison 2018-2019, il fait forte impression à chacun de ses concerts. Sa notoriété explose après avoir dirigé l'Orchestre de Bamberg, l'Orchestre national de Lyon et l'Orchestre de Paris en juin 2019. Il est également devenu en 2018, chef principal et conseiller artistique de l'Orchestre philharmonique d'Oslo, dont il prendra la direction musicale dès la saison 2020-2021.

Klaus Mäkelä occupera dans un premier temps, du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, le poste de conseiller musical de l’Orchestre de Paris. Il sera nommé directeur musical de l’Orchestre de Paris dès le 1er septembre 2022, pour une durée de cinq ans.

Concerts

Mercredi 9 décembre - Mahler, Symphonie N°9

Concert diffusé en live sur Philharmonie Live et Arte Concert et en différé sur ARTE, diffusé le 20 décembre à 21h

Jeudi 10 décembre à 21h - Purcell, Haydn

Diffusion streaming

Le Philharmonique d'Oslo dirigé par Klaus Mäkelä

Jeudi 17 décembre à 21h - Dowland, Schumann

Diffusion streaming

Le Philharmonique d'Oslo dirigé par Klaus Mäkelä

17 et 18 mars 2021 - Ravel, Bartók, Bruckner

Orchestre de Paris dirigé par Klaus Mäkelä, avec Kirill Gerstein au piano, diffusé en direct sur France Musique